I Danmark synes mange, at de seneste tre uger har været hårde.

Favoritrestauranten har været lukket, du har måttet passe dine børn hjemme, og så har det heller ikke været tilladt at holde din fødselsdag.

Men hvordan ville du have det med, at sundhedsmyndighederne pludselig bankede på din dør og tog din temperatur?

At de tog dig under armen og slæbte dig væk, hvis du målte mere end 39 grader? Eller at de svejste en stang foran din dør, så du ikke kunne komme ud?

Du tænker nok, at det lyder som noget fra en film, men ikke desto mindre er det netop noget af det, som borgerne i den kinesiske by Wuhan har været tilskuere til.

I disse påskedage sætter B.T. nemlig et fokus på dér, hvor det hele startede: Wuhan.

For hvordan forsøgte de at inddæmme smitten i den kinesiske by? Og kan vi overhovedet stole på de tal, der er kommet fra det diktatoriske land?

Noget tyder på, at svaret er nej til det sidste spørgsmål, men det tager vi senere.

Først og fremmest skal vi nemlig se på nogle af de videoer og beretninger, der dukkede op på de sociale medier i januar og februar, da coronavirussen spredte sig i Wuhan.

Det begyndte med videoer af ligposer på gadehjørner og i parkerede kassevogne, mens kinesiske borgere også delte levende billeder af mennesker, der blev ført væk af myndighederne mod deres vilje.

Men det kinesiske folk slog først for alvor øjnene op, da en ny type videoer dukkede op, som du kan se nedenfor.

WATCH: Chinese authorities are now WELDING DOORS SHUT to whole apartment buildings, as well as residents inside - to impose #Coronavirus quarantine. #Wuhan pic.twitter.com/feclKG90pC — AS-Source News (@ASBreakingNews) February 8, 2020

I et forsøg på at holde syge borgere væk fra gaden valgte de lokale myndigheder i Wuhan nemlig at tage voldsomt drastiske metoder i brug.

For hvad er nemmere end at spærre folk inde, hvis man ikke vil have, at de skal forlade deres hjem?

Video efter video dukkede op, hvor myndighedspersoner var i færd med at svejse døre til lejlighedskomplekse, eller hvor kinesiske borgere pludselig ikke kunne åbne deres hoveddør, fordi der var sat stor jernstang for.

Her har myndighederne spærret en borger inde ved installere en jernstang foran døren

Disse videoer florerede i begyndelsen af februar, og lige siden har vi hørt mindre og mindre fra Wuhan, i takt med at byen gik i total undtagelsestilstand.

Dødstallene blev mildere og mildere i Kina, mens de europæiske nationer - stærkt ført an af Italien - på rekordtid oplevede langt værre tilstande end i Wuhan.

Altså på papiret vel at mærke.

For hvis man kender det kinesiske styre, kan man også spørge sig selv:

Skal man stole på, at der kun er cirka 2.500 døde i Wuhan, når man var så lang tid om at få styr på virussen, som det var tilfældet?

Tallet er især småt, når man sammenligner med lande som Italien og Spanien, der har henholdsvis knap 17.000 og 14.000 døde.

Og svaret er da også nej, hvis man skal tro flere udenlandske medier.

Lad os starte med det uafhængige kinesiske medie Caixin.

Caixin har sat sig for at undersøge sagen og har fundet ud af, at alene ét af Wuhans mange krematorier har modtaget intet mindre end 5.000 urner siden virusudbruddet.

Det er dobbelt så mange som det officielle coronavirus-dødstal i Wuhan.

Men hvor langt fra sandheden er det så, når de kinesiske myndigheder fortæller omverdenen, at cirka 2.500 er døde i Wuhan?

Det kommer flere medier også med bud på.

Radiostationen Radio Free Asia har lavet en udregning, der er baseret på, at man på Wuhans 84 krematorier arbejder døgnet rundt.

Med udgangspunkt i, hvor lang tid det tager at brænde et lig, har radiostationen regnet sig frem til et samlet dødstal på 46.800.

»Det kan da ikke være rigtigt. Krematorieovnene har været i gang døgnet rundt, så hvordan kan så få mennesker være døde,« sagde en Wuhan-borger i den forbindelse til Radio Free Asia.

Et andet dødstal, der florerer på de sociale medier, er 42.000.

Washington Post skriver, at såkaldte 'onlinedetektiver' ud fra billeder på de sociale medier har regnet ud, at krematorierne fra 23. marts til 5. april har udleveret 3.500 urner hver dag, hvilket altså svarer til 42.000 på 12 dage.

Det er klart, at ikke alle dødsfaldene kan relateres til coronavirussen, men kritikere mener alligevel, at tallene gør klart, at Wuhans officielle dødstal på lidt over 2.500 er langt fra sandheden.

Men fra Kinas side bliver det pure afvist.

Ifølge et dokument fra Det Hvide Hus er den amerikanske regering nemlig ganske sikre på, at man i Kina har løjet om dødstallene, og det har også fået flere højtstående amerikanske diplomater til at skyde med skarpt mod det asiatiske land.

Forrige onsdag sagde præsident Donald Trump eksempelvis:

»Deres tal virker til at være en smule på den lyse side. Og jeg er flink, når jeg siger det,« ligesom vicepræsident Mike Pence også har været hård mod kineserne.

Det fik torsdag Hua Chunying, der er talsmand fra det kinesiske udenrigsministerie, til at afvise, at man har pyntet på tallene, ligesom hun kaldte USAs beskyldninger for »skamløse«.