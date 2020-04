I New York hober ligene sig op i et tempo, der gør det svært for byens bedemænd at følge med.

Det skriver TV 2, der har talt med bedemanden Omar Rodriguez.

Han fortæller, at ligene bliver opbevaret i nedkølede containere rundt omkring i New York. Kølerne er så overfyldte, at han somme tider finder lig fra marts under lig fra personer, der er døde i april.

»Vi kommer nogle gange til at træde på de døde, der ligger inde i kølecontainerne. Der er simpelthen for mange. Det er så uværdigt, men jeg kan ikke stille noget op,« siger Omar Rodriguez til TV 2.

Med mere end 100.000 smittede er New York blevet USAs epicenter for Covid-19.

En ny optælling af døde - hvor personer der ikke er blevet testet regnes med - har bragt dødstallet op over 10.000.

De stigende dødstal har fyldt lighusene op. Krematorie-ovnene kører døgnet rundt.

Ude foran de overfyldte hospitaler holder kølede lastbiler klar til at modtage flere døde.