Det lignede angiveligt noget fra et forfærdeligt mareridt.

Ligene lå spredt rundt omkring. De var nøgne, nogle var parterede, andre var stablet oven på hinanden. Et hoved lå på gulvet, kropsdele var ved at gå i forrådnelse, og flere havde bidmærker efter rotter.

Sådan lød beskrivelsen hos det franske medie l'Express af det makabre fund, der blev gjort tilbage i 2016 i Centre for Body Donations ved det franske Paris-Descartes University. Det skriver The Guardian.

Flere hundrede mennesker havde valgt at donere deres kroppe til videnskaben på universitetets forskningsafdeling, men af uvisse årsager endte de angiveligt med at ligge efterladt under tilsyneladende afskyelige forhold.

Ifølge det franske medie l'Express, der første gang omtalte skandalesagen tilbage i november, lignende det en massegrav.

Siden har familiemedlemmer til flere af de afdøde, der havde doneret deres kroppe til videnskaben, valgt at lægge sag an.

Torsdag meddelte myndighederne i Frankrig, at anklagemyndigheden nu går videre med sagen, efter den franske regering som følge af afsløringerne beordrede centret til at lukke ned.

I juni lød konklusionen på en inspektion, at ledelsen af centeret var skyldige i 'alvorlige etiske overtrædelser'.

Centeret åbnede i 1953 og var på det tidspunkt det største af sin slags i Europa. Frem til det lukkede, modtog det flere hundrede lig om året.