Et lig af en kun otte-årig pige er blevet fundet i en sø på Cypern.

Pigen er angiveligt blevet dræbt af en seriemorder.

Liget blev fundet søndag i en kuffert i en sø tæt på landsbyen Mitsero og siges at være 8-årige Elena Natalia Buena, som forsvandt sammen med sin mor i 2016.

Militær-officeren Nicos Metaxaras blev anholdt den 18. april og har indrømmet at have dræbt syv personer, herunder den lille pige. I forbindelse med anholdelsen fortalte han også til politiet, at to af de andre lig befinder sig i søen.

Billedet er fra den 5. maj, da den otteårige pige blev fundet .REUTERS/Yiannis Kourtoglou Foto: YIANNIS KOURTOGLOU Vis mere Billedet er fra den 5. maj, da den otteårige pige blev fundet .REUTERS/Yiannis Kourtoglou Foto: YIANNIS KOURTOGLOU

Et af de andre lig, der er blevet fundet, er den dræbtes piges mor. Det tredje lig, der er blevet fundet, er et lig af en 31-årig kvinde.

Ifølge mediet Daily Mail leder politiet efter flere lig ved søen.

Den 35-årige gerningsmand siges at være Cyperns allerførste seriemorder og var tirsdag i retten, hvor han indrømmede at have dræbt fem kvinder og to små piger.

Det andet lig, der er blevet fundet, er blevet identificeret som 38-årige Filipina Mary Rose Tiburcio. Hendes seksårige datter, Sierra, er stadig savnet.

Her ses politiet lede efter ligene. EPA/KATIA CHRISTODOULOU Foto: KATIA CHRISTODOULOU Vis mere Her ses politiet lede efter ligene. EPA/KATIA CHRISTODOULOU Foto: KATIA CHRISTODOULOU

Også kvinden Arian Palanas Lozano, der var 28 år, da hun forsvandt, er blevet fundet død nær søen.

Gerningsmanden har også ledt efterforskerne til en brønd, hvor endnu et kvindelig er blevet fundet.

Nicos Metaxaras blev også anklaget for at have voldtaget en teenager, da han var i retten søndag. Det har han dog nægtet.

De syv ofre, man indtil videre kender til, er:

Politiet i gang med at søge efter ligene. PA/KATIA CHRISTODOULOU BEST QUALITY AVAILABLE Foto: KATIA CHRISTODOULOU Vis mere Politiet i gang med at søge efter ligene. PA/KATIA CHRISTODOULOU BEST QUALITY AVAILABLE Foto: KATIA CHRISTODOULOU

Livia Florentina Bunea, 36 år - liget blev fundet d. 28. april

Elena Natalia Bunea, otte år - liget blev fundet d. 5. maj

Maricar Valdez Arquila, 31 år - liget er ikke fundet

Mary Rose Tiburcio, 38 år - liget blev fundet i en ubenyttet mineskakt d. 14. april

Mary Rose Tiburcio's datter, Sierra, seks år - liget er ikke fundet

Arian Palanas Lozano, 28 år - liget blev fundet i den samme mineskakt d. 20. april

En nepalesisk kvinde, Ashita Khadka Bista - liget blev fundet i en brønd d. 25. april

Politiet oplyser desuden, at de har modtaget et væld af informationer fra borgere. I alt har de modtaget 350 vidnesbyrder, hvoraf 150 af dem bliver behandlet.