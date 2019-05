Det ene af de to kvindelig, der blev fundet i en kummefryser i en lejlighed i London, er nu identificeret.

Der er tale om den 38-årige mor til tre Mihrican Mustafa.

Det oplyser politiet ifølge flere britiske medier.

Udover liget af Mihrican Mustafa fandt politiet også et andet kvindelig i kummefryseren, da de fredag den 26. april var i lejligheden i London-bydelen Canning Town.



Det makabre fund var bestemt ikke, hvad politiet forventede at finde på adressen.

Til at starte med handlede besøget i lejligheden ‘blot’ om 'bekymring for en mandlig beboers velfærd'.

Ifølge avisen The Telegraph forsvandt Mihrican Mustafa for et år siden, den 10. maj 2018.

Familiemedlemmer fortalte dengang, at trebarnsmoren den pågældende aften var gået ud for at handle, men aldrig kom hjem igen.

Angiveligt havde hun kun tre pund - små 30 kroner - på lommen samt sin mobiltelefon, da hun forsvandt.

Politiet har endnu ingen oplysninger om den anden kvinde, der blev fundet i fryseren sammen med Mihrican Mustafa.

Fundet med tøj på

Det er ligeledes fortsat uklart, hvordan de to kvinder døde.

Men over for avisen The Independent siger efterforsker på sagen Simon Harding, at begge kvinder havde tøj på, og at der ikke umiddelbart var tegn på skader.

Dog var det heller ikke til at sige, om kroppene var »hele«, skriver den britiske avis.

To mænd er anholdt i sagen

En 34-årig mand er anholdt og sigtet for ‘forhindre en lovmæssig og passende begravelse’, imens en 50-årig mand blev anholdt under mistanke for mordet på de to kvinder.

Den 50-årige er løsladt igen, imens politiet efterforsker sagen.

Ifølge britiske medier er lejligheden, hvor de to lig blev fundet, kendt af myndighederne for at huse stofmisbrugere