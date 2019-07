Lillebroren til den gerningsmand bag bombeangreb i Manchester er på vej til Storbritannien onsdag.

Hashem Abedi, som er lillebror til den gerningsmanden bag et bombeangreb i Manchester, bliver udleveret fra Libyen til Storbritannien.

Det oplyser Libyens antiterrorpoliti, Rada, ifølge nyhedsbureauet Reuters onsdag eftermiddag dansk tid.

- Jeg bekræfter, at Hashem (Abedi, red.) sidder i et fly på vej til Storbritannien, siger en talsmand fra Rada.

- Han er udleveret i overensstemmelse med en retlig afgørelse, siger talsmanden.

Briterne anmodede om at få Abedi udleveret i 2017, da politiet udstedte en arrestordre mod ham for drab, drabsforsøg og for at planlægge en eksplosion.

22 personer mistede livet og mange flere blev såret, da Hashem Abedis bror Salman Abedi ved en koncert med sangerinden Ariana Grande i maj 2017 detonerede en bombe.

Eksplosionen skete i foyeren i Manchester Arena kort efter klokken 22.30, da folk var på vej hjem efter koncertens afslutning.

Abedi-brødrenes forældre har libysk baggrund, men Salman Abedi blev født i Manchester i 1994.

/ritzau/