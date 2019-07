Lillebroren til den formodede gerningsmand bag bombeangreb i Manchester er på vej til Storbritannien onsdag.

Hashem Abedi, som er lillebror til den formodede gerningsmand bag et bombeangreb i Manchester, bliver udleveret fra Libyen til Storbritannien.

Det oplyser Libyens antiterrorpoliti, Rada, ifølge nyhedsbureauet Reuters onsdag eftermiddag dansk tid.

- Jeg bekræfter, at Hashem (Abedi, red.) sidder i et fly på vej til Storbritannien, siger en talsmand fra Rada.

- Han er udleveret i overensstemmelse med en retlig afgørelse, siger talsmanden.

Briterne anmodede om at få Abedi udleveret i 2017, da politiet udstedte en arrestordre mod ham for drab, drabsforsøg og for at planlægge en eksplosion.

22 personer mistede livet under bombeangrebet ved en koncert i Manchester.

/ritzau/