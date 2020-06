Libyen advarer Egypten mod at blande sig i konflikten i landet, efter at Sisi har truet med intervention.

Hvis Egypten blander sig militært i konflikten i nabolandet Libyen, vil det være en "krigserklæring".

Det siger den internationalt anerkendte regering i den libyske hovedstad, Tripoli, søndag.

Dagen inden havde Egyptens præsident, Abdel Fattah al-Sisi, luftet mulighed for en egyptisk intervention i Libyen.

- Det er en fjendtlig handling, direkte indblanding og det svarer til en krigserklæring, lyder det i en meddelelse fra den libyske regering.

Regeringen opfordrer det internationale samfund til at "tage ansvar angående denne optrapning".

Ordkrigen mellem de to lande er eskaleret, efter at præsident Sisi lørdag sagde, at Egypten kan finde på at blande sig, hvis de regeringstro styrker i Libyen nærmer sig den strategisk vigtige by Sirte.

Sisi har beordret den egyptiske hær til at være klar til missioner i udlandet. Det ses som et varsel om en mulig indgriben i nabolandet.

Præsidenten besøgte lørdag en flybase tæt ved den libyske grænse.

Egypten støtter general Khalifa Haftar, der bekriger Libyens internationalt anerkendte regering.

Regeringen støttes af blandt andre Tyrkiet, der har sendt soldater til det nordafrikanske land. Det har tvunget Haftars styrker til at trække sig tilbage fra store områder i det vestlige Libyen.

Kaos har rådet i det olierige Libyen i de seneste år, siden landets mangeårige leder Muammar Gaddafi blev væltet fra magten og dræbt af libyske oprørere i 2011.

/ritzau/AFP