Libanons regering indfører to ugers undtagelsestilstand i Beirut efter eksplosion, der har dræbt mindst 100.

Libanons regering har onsdag meddelt, at der indføres to ugers undtagelsestilstand i Beirut efter eksplosionen tirsdag.

Det siger landets informationsminister ved et tv-transmitteret pressemøde.

Mindst 100 mennesker blev dræbt under eksplosionen tirsdag eftermiddag. Libanesisk Røde Kors har oplyst, at cirka 4000 mennesker er såret.

Meddelelsen om undtagelsestilstand kommer samtidig med, at Libanons regering har besluttet, at ledende embedsmænd fra havnemyndighederne, som har haft ansvar for lagre og for kontrollen af dem siden 2014, skal sættes i husarrest. Det oplyser anonyme regeringskilder til Reuters.

Det står ikke klart, hvor mange embedsmænd der er omfattet af beslutningen.

Der blev sendt hospitalsudstyr, medicin og felthospitaler til Beirut fra mange lande sammen med redningseksperter og sporhunde.

Det var i alt 2750 ton ammoniumnitrat, som eksploderede i en eller flere lagerbygninger på havnen i Beirut, har Libanons præsident, Michel Aoun, skrevet i et tweet.

Præsident Emmanuel Macron rejser torsdag til Libanon som den første internationale leder efter katastrofeeksplosionen. Frankrig har iværksat et hurtigt genopbygningsprogram for at hjælpe landets tidligere koloni.

