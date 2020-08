Libanons præsident, Michel Aoun, taler nu ud om, hvad der var skyld i eksplosionen tirsdag, der dræbte 154 mennesker og sårede op mod 6.000.

»Der er to mulige scenarier for, hvad der skete. Enten var det uagtsomhed, eller også var det udenlandsk indblanding med missil eller bombe«

Ud over at udtale sig om årsagen til eksplosionen bekræfter præsidenten, at han kendte til sprængstoffet, der var opbevaret på lageret, som sprang i luften.

Han fortæller, at han har kendt til sprængstofferne siden 20. juli og bedt myndighederne om at gøre 'det nødvendige' med det.

Selv om præsidenten fortæller, at han først blev bekendt med sprængstoffernes placering i år, ved vi, at de egentlig har ligget der siden 2013.

Men til det siger præsidenten, at han dengang ikke vidste, hvor det var blevet placeret.

Også USA's præsident, Donald Trump, har været ude at sige, at eksplosionen var et angreb og kom fra en slags bombe.

At eksplosionen skulle være et bombeangreb, er der endnu ingen beviser for.