Libanon har ret til at forsvare sit territorium efter israelske droneangreb, siger den libanesiske præsident.

Libanons præsident, Michel Aoun, siger, at israelske droneangreb i Libanon er det samme som "en krigserklæring."

Libanon har ret til at forsvare sit territorium efter israelske droneangreb, siger den libanesiske præsident. Han drøftede mandag med en repræsentant for FN det israelske angreb på en Beirut-forstad.

To israelske droner styrtede tidligt søndag ned i den sydlige forstad, som er domineret af Hizbollah-militsen.

Et højtstående medlem af den iranskstøttede bevægelse advarede Israel om, at hans gruppe var ved at forberede en øjeblikkelig reaktion.

Aoun mødtes med FN's specielle koordinator for Libanon, Jan Kubis, for at drøfte udviklingen, oplyser præsidentens kontor.

Separat havde Libanons premierminister, Saad al-Hariri, møder med Libanons indenrigsminister og forsvarsminister samt med hærchefen. Der blev ikke oplyst detaljer om møderne.

Al-Hariri skal også mødes med ambassadørerne fra de fem permanente medlemslande af FN's Sikkerhedsråd.

Der er ikke meldt om tilskadekomne efter det israelske droneangreb.

En drone faldt til jorden, og en anden eksploderede tæt på landjorden og forårsagede skade på Hizbollahs mediecenter i forstaden Dahiyeh.

Den militante leder af den libanesiske Hizbollah-bevægelse, Hassan Nasrallah, siger, at hans gruppe ikke skød dronerne ned, men det vil ske, hvis der igen flyver israelske droner over Libanon:

- Fra nu af vil vi konfrontere dronerne på Libanons himmel og skyde dem ned.

Nasrallah betegner de israelske droners tilstedeværelse som en "meget, meget farlig" udvikling og siger, at det er et klart brud på den aftale, der afsluttede en månedlang krig mellem de to sider i 2006.

Israels militær har ikke kommenteret de to droner i Beirut.

Dronerne styrtede ifølge libanesiske myndigheder ned i Beirut, få timer efter at Israel rettede et angreb mod iranske styrker og deres allierede i Syrien.

/ritzau/Reuters