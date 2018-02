Repræsentanter for Israels militær har tirsdag holdt møde med libanesiske repræsentanter under FN's forsæde.

Beirut. Libanesiske ledere enedes tirsdag om at handle regionalt og internationalt for at forhindre, at Israel opfører en grænsemur, som de kalder "en direkte trussel mod stabiliteten i grænseregionen".

Den libanesiske præsident, Michel Aoun, premierminister Saad al-Hariri og parlamentsformanden Nabih Berri diskuterede tirsdag de israelske trusler.

- De udgør en direkte trussel mod stabiliteten i grænseregionen, hedder det i en erklæring fra de politiske ledere.

Repræsentanter for Israels militær har tirsdag holdt møde med libanesiske repræsentanter under FN's forsæde.

Det israelske grænseprojekt vil forhindre Libanon i at realisere planer om at udnytte olieressourcer i et omstridt farvand i Middelhavet.

Spændingerne er samtidig taget, fordi Libanon er hjemsted for den magtfulde shiamuslimske gruppe Hizbollah.

Israel siger, at det planlagte byggearbejde ved grænsen kun vil finde sted på israelsk territorium. Men Libanon siger, at grænsemuren vil gå gennem libanesisk territorium.

Israels forsvarsministerium har beskyldt Hizbollah for gentagne provokationer.

/ritzau/Reuters