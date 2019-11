De unge skal have en regering, der kan opfylde deres ønsker, siger Saad al-Hariri efter demonstrationer.

Libanons fungerende premierminister, Saad al-Hariri, ønsker ikke at blive genudnævnt til posten.

Han skriver i en meddelelse tirsdag, at "en anden skal danne en regering, der kan tilfredsstille de unges drømme".

Den kommende regering skal også sørge for, at kvinder er repræsenteret, siger Hariri.

Libanon har siden sidste måned været præget af omfattende demonstrationer mod regeringen. Det fik Hariri til at trække sig fra premierministerposten for fire uger siden.

Han er dog stadig i spidsen for den fungerende regering.

Demonstranterne ønsker en teknokratregering, der kan hjælpe landets kriseramte økonomi på fode igen. Det betegnes som den værste økonomiske krise, siden borgerkrigen sluttede i 1990.

Nu er det op til præsident Michel Aoun at udpege en premierminister snarest muligt, siger Hariri.

Der er imidlertid ingen oplagt afløser for den sunnimuslimske toppolitiker, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Libanons forfatning fastslår, at premierministeren skal være sunnimuslim. Præsidenten er kristen. Parlamentsformanden skal være shiamuslim.

En kilde tæt på præsident Aoun siger til Reuters, at den kommende regering ikke vil være "én farve", og at man vil forsøge at få Hariri til at ombestemme sig.

Den fungerende premierminister skriver ellers i sin meddelelse, at hans beslutning er "endelig".

Indtil videre har uenighed mellem Libanons politiske grupper - der i vid udstrækning er opdelt efter religiøse skel - forsinket dannelsen af en ny regering.

Blandt demonstranternes krav er, at der sættes en stopper for det sekteriske politiske system i det mellemøstlige land.

