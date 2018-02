Spændingerne stiger i Mellemøsten, efter at Libanons hærchef har advaret israelerne mod "aggressioner".

Beirut. Den libanesiske hær er klar til at bruge alle midler til at konfrontere en potentiel "israelsk aggression", uanset hvad det koster.

Det siger den libanesiske hærchef.

- Jeg bekræfter gerne igen vores kategoriske afvisning af den israelske fjende, der krænker Libanons suverænitet, citerer Libanons hær general Joseph Aoun for at sige på Twitter.

- Hæren vil ikke se bort fra nogen metoder i vores konfrontation af en israelsk aggression, uanset hvad det koster, står der videre.

Amerikanske diplomater har på det seneste mæglet mellem Israel og Libanon, efter at spændingerne er steget.

Det er sket, efter at Israel har bygget en kontroversiel grænsemur, og Libanon har besluttet at udvinde energi fra et vandområde, som flere lande gør krav over.

