Et rekordstort antal kandidater stiller op til valget. Dog ventes den nuværende samlingsregering at fortsætte.

Beirut. For første gang i ni år skal de 3,7 millioner stemmeberettigede libanesere søndag stemme om et nyt parlament.

Her kæmper rekordmange 583 kandidater om en af de 128 pladser i Libanons parlament, som er ligeligt opdelt mellem muslimer og kristne.

Afstemningen ses som en test af en ny valglov, der blev vedtaget i juni sidste år.

Loven reducerer antallet af valgdistrikter og indfører proportional repræsentation, som blandt andet giver bedre muligheder for løsgængere og mindre partier.

Politiske iagttagere i Libanon spår, at Hizbollah-bevægelsen og premierminister Saad Hariris parti, Fremtidsbevægelsen, vil fortsætte i den nuværende samlingsregering.

Libanons vestligt støttede premierminister var på valgbesøg i flere af Beiruts kvarterer fredag.

Her talte han blandt andet om de regionale udfordringer, Libanon står over for - klemt inde mellem Syrien og Israel.

Også Hizbollah har ført en intensiv valgkamp. Den shiamuslimske bevægelses leder, Hassan Nasrallah, har blæst til kamp mod korruption og opfordret sine tilhængere til at møde op i stort antal og stemme.

Hizbollah og partiets allierede håber at få mindst 43 pladser i parlamentet. Det vil betyde, at de kan nedlægge veto mod nye love, de ikke bryder sig om.

Der skal afholdes valg hvert fjerde år i Libanon, men siden 2009 er valget blevet udskudt tre gange. Det er sket med henvisning til sikkerhedsproblemer, politisk krise og problemer med valgloven samt i forbindelse med borgerkrigen i Syrien.

Hizbollah-bevægelsen, der støttes af Iran, kæmper i Syrien sammen med præsident Bashar al-Assads styrker.

Valgstederne i de i alt 15 valgdistrikter er søndag morgen klokken seks dansk tid blevet åbnet, og stemmerne ventes talt op natten til mandag.

/ritzau/dpa