Militæret får vide beføjelser, efter der er indført to ugers kriseberedskab i Beirut, siger professor.

Tirsdagens eksplosion i Beirut har kostet mindst 100 menneskeliv og såret omkring 4000, men det har også efterladt mange tusinde mennesker uden hjem og skabt kaotiske tilstande i Libanons hovedstad.

Derfor har landets regering besluttet at indføre to ugers kriseberedskab i Beirut.

Endnu er det småt med informationer om, hvad det konkret betyder, men ifølge Sune Haugbølle, professor i globale studier på Roskilde Universitet, indebærer det, at militæret får en række beføjelser.

Det skal ske, vurderer han, for at sikre orden i gaderne med de mange, der er blevet hjemløse. Militæret skal også sørge for nok mad til folk, siger han.

- Der er fare for kaos og kriminalitet i sådan en situation, fordi mange mennesker er desperate og står uden hjem.

- Noget andet er, at Libanons primære kornlager blev udslettet. Der kommer til at være en akut mangel på mel, og brød er den primære fødekilde i Libanon. Militæret kommer til at skulle sikre, at mel kun bliver anvendt i bagerierne, som sikkert vil blive rationeret, siger Sune Haugbølle.

Hvad det konkret er for beføjelser, militæret får, er der endnu ikke fuldstændig klarhed over, siger Sune Haugbølle.

- Men lovinstanserne bliver til en vis grad sat ud af kraft i forhold til, hvad militæret har lov at gøre. De bliver de egentlige magthavere, i hvert fald i Beirut, siger han.

