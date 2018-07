I lufthavnen blev kvinde pågrebet, da hendes fornærmelser på sociale medier havde provokeret mange egyptere.

Kairo. Det er slet ikke i orden at kalde egypterne for det "mest beskidte folk", har en domstol i Kairo lørdag sat tykke streger under.

En libanesisk kvinde er blevet idømt 11 års fængsel for at fornærme egyptere i en video, som hun delte på sociale medier, skriver avisen al-Ahram.

Mona Mazbouh hævder i videoen, at hun er blevet udsat for sexchikane i Kairo, og hun beskriver egypterne som "det mest beskidte folk".

Kvinden blev dømt for at sprede en krænkende video, for blasfemi og for at fornærme egyptere.

Dommen kan ankes.

Mazbouh fik også delt andre frustrationer over egyptere i almindelighed.

- Egyptere er nogle møgunger, og Egypten er et land for alfonser, som sælger deres kvinder til sex, siger Mona Mazbouh i videoen.

Libaneseren hævder desuden, at hun er blevet bestjålet. Hun siger, at hun både har mistet penge og mobiltelefoner under tidligere besøg i landet.

Egypterne fortjener, hvad "præsident Abdel Fattah al-Sissi gør ved dem", siger kvinden med reference til de hårde tider i det fattige nordafrikanske land.

Kvinden har i en senere video undskyldt, og hun har forklaret, at hun ikke havde til hensigt at fornærme alle egyptere.

Mona Mazbouh blev anholdt i lufthavnen, da hun ville flyve væk. Men det var, efter at videoen var blevet set af tusindvis af egyptere, som har været fornærmede over kvindens beskrivelser.

/ritzau/