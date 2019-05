I efteråret 2015 skete der noget for Liam Allan, der sker for mange teenagere hvert år. Han flyttede væk fra sin kæreste, fordi han skulle studere i Greenwich, England. Forholdet blev svært at holde ved lige.

Liam gjorde det forbi. Hun var ked af det. Det var en hård omgang for dem begge - og det skulle ende i et mareridt.

Da Liam var på vej hjem fra fodboldtræning den følgende januar stod to politibetjente og ventede på ham på parkeringspladsen foran hans hjem. Han blev lagt i håndjern og taget med på politistationen.

Han ekskæreste havde anmeldt ham for voldtægt. Han var anklaget for at have holdt en pude over hendes hoved og voldtaget hende. Det skriver Thetab, som har lavet en gennemgang af sagen.

Nu fulgte to års ubehagelig venten, mens anklagemyndigheden klargjorde sagen. I januar 2017 blev han sigtet for seks tilfælde af voldtægt. Han stod til 20 års fængsel.

Allerede kort efter anholdelsen havde Liam Allan sagt til betjentene, at de skulle se alle ekskærestens sms’er igennem. De fortalte ham, at der ikke var noget at komme efter.

Men dagen før retssagens start, fik Liams forsvarsadvokat udleveret materialet: 2.500 A-sider med 58.000 sms’er, som ekskæresten havde sendt.

Advokaten startede fra en ende af, og klokken fire om morgenen faldt hun over en sms, som fik enorme konsekvenser. Liams ekskæreste havde sendt den til en veninde. Der stod:

’Det skete ikke imod min vilje’ med direkte reference til sex med Liam Allan.

Sms’en blev læst op dagen efter til retssagen som noget af det første.

Retssagen blev udsat i 14 dage, og noget tid efter blev sigtelserne helt droppet.

Politiet måtte undskylde overfor Liam og erkende, at de ikke havde læst alle sms’erne igennem.

Sagen har fået ekstremt store konsekvenser i Storbritannien.

Kort efter sagen faldt sammen, begyndte britisk politi at undersøge tusinder af voldtægtssager og gennemgå ’digitale beviser’.

47 voldtægtssager blev droppet på den baggrund.

I perioden faldt antallet af sigtelser for voldtægt med 23 procent, fordi så mange sager ganske enkelt smuldrede.

Britisk politi er nu begyndt at bede voldtægtsofre om at aflevere deres telefoner, når de indgiver en anmeldelse.

Først skal de udfylde et stykke papir, hvor de giver tilladelse til, at politiet må indsamle beviser fra telefonen, hvorefter den bliver inddraget.

Den nye praksis har skabt en del debat i England, hvor nogle organisationer mener, at man mistænkeliggør voldtægtsofrene med den nye praksis.

Liam Allan støtter idéen – men mener, at det kun er ét ud af mange skridt, der skal tages for at beskytte unge mænd mod falske voldtægtsanklager.