Fire forkullede bogstaver, der tilsammen danner ordet 'love'.

Det er alt, der er tilbage, efter en af de buldrende naturbrande, der i øjeblikket hærger delstaten Californien, lagde vejen forbi skuespilleren Liam Hemsworths hjem, som han deler med sin kæreste - sangerinden Miley Cyrus.

'Det har været nogle hjerteskærende dage. Det her er det, der er tilbage af mit hus. 'Love' ('kærlighed', red.),' skriver den 28-årige skuespiller, der især er kendt fra 'Hunger Games'-filmene, på Instagram, hvor han har delt et billede af de afbrændte rester af det, der engang var hans hjem.

'Mange folk i Malibu og de nærliggende områder i Californien har også mistet deres hjem, og mit hjerte føler med alle, der er påvirket af disse brande', skriver han videre.

Vis dette opslag på Instagram It’s been a heartbreaking few days. This is what’s left of my house. Love. Many people in Malibu and surrounding areas in California have lost their homes also and my heart goes out to everyone who was affected by these fires. I spent the day in Malibu yesterday and it was amazing to see the community pulling together to help each other out in any way they can. Malibu is a strong community and this event is only going to make it stronger. Thankful for the all the great local guys that helped keep smaller fires out around my property. I love u guys. I love you Malibu. Thank you to all the hero firefighters around California. It’s going to be a journey to rebuild. Stay strong all. To help/donate visit @malibufoundation and @happyhippiefdn Et opslag delt af Liam Hemsworth (@liamhemsworth) den 13. Nov, 2018 kl. 8.31 PST

Han har delt billedet få dage efter, at kæresten Miley Cyrus afslørede, at parret var én af de mange, der har fået deres hjem opslugt af de buldrende flammehav, der siden torsdag er brudt ud flere steder i delstaten og indtil videre har kostet mere end 50 mennesker deres liv.

'Jeg er fuldkommen knust af de brande, der påvirker mit område. Jeg er en af de heldige. Mine dyr og mit livs kærlighed har klaret sig i sikkerhed, og det er det eneste, der betyder noget lige nu. Mit hus står ikke længere, men minderne, som jeg har delt med familie og venner, står stærkt endnu,' skrev hun blandt andet på Twitter mandag.

Det er særligt to store naturbrande, der har forårsaget massive ødelæggelser og taget menneskeliv. I den nordlige del af Californien brød branden, der kaldes 'Camp Fire', ud torsdag, mens 'Woolsey Fire' er den, der brød ud mod syd nær Malibu ved Los Angeles.

'Camp Fire' har indtil videre kostet 48 mennesker deres liv, skriver Reuters.

ARKIVFOTO af Miley Cyrus og Liam Hemsworth. Foto: MARIO ANZUONI Vis mere ARKIVFOTO af Miley Cyrus og Liam Hemsworth. Foto: MARIO ANZUONI

'Woolsey Fire' har krævet to mennesker deres liv.

På trods af omstændighederne står folk sammen, forklarer Liam Hemsworth.

'Jeg tilbragte dagen i Malibu i går, og det var fantastisk at se, hvordan samfundet samlede sig for at hjælpe hinanden så godt, man nu kan. Malibu er et stærkt fællesskab, og denne hændelse vil kun gøre det stærkere,' skriver han på Instagram og fortsætter:

'Jeg er taknemmelig for alle de fantastiske lokale, der hjalp med at slukke mindre brande rundt omkring på min ejendom. Jeg elsker jer. Jeg elsker dig, Malibu. Tak til alle de heltemodige brandfolk rundt om i Californien.'

NASA's Operational Land Imager satellite image shows the Camp Fire burning at around 10:45 a.m. local time near Paradise, California, U.S., on November 8, 2018. Picture taken on November 8, 2018. Courtesy NASA/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. Foto: NASA NASA Vis mere NASA's Operational Land Imager satellite image shows the Camp Fire burning at around 10:45 a.m. local time near Paradise, California, U.S., on November 8, 2018. Picture taken on November 8, 2018. Courtesy NASA/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. Foto: NASA NASA