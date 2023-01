Lyt til artiklen

Modedesigner, model og lgbtq-aktivisten Edwin Chiloba blev onsdag fundet død i en metalboks ved en vej i Eldoret i Kenya.

Det skriver BBC.

Politiet efterforsker sagen, men indtil videre er motivet for drabet ukendt, fortæller en talsmand fra politiet til avisen Star.

Selvom politiet måske ikke kan finde et motiv, har flere rettighedsorganisationer en klar formodning om, at drabet er forbundet med Edwin Chilobas seksualitet. Sex mellem folk af samme køn er nemlig ulovligt i Kenya.

Edwin Chiloba was an amazing human. He was bold, passionate, his energy was immaculate. He embodied fashion. Someone murdered him cruelly, put his body in a box & dumped his body.



Edwin we speak your name. May yr blood not spill for nothing. Stop killing queer people. pic.twitter.com/aSgwyTSqnM — Njeri Wa Migwi™ (@NjeriWaMigwi) January 5, 2023

Glack+, Kenyas pendant til lgbt+, vurderer nemlig, at hver anden lgbtq-person i Kenya har været udsat for et overfald.

»Ord kan ikke engang forklare, hvordan vi som samfund har det lige nu. Endnu en sjæl tabt på grund af had. Du vil blive savnet,« skriver organisationen på Twitter.

Et vidne forklarede at have set en bil uden nummerplade, der efterlod metalboksen ved vejkanten, hvorefter politiet blev tilkaldt.

På Instagram skrev Edwin Chiloba sidste måned, at han havde oplevet at blive marginaliseret, og at han vil kæmpe på vegne af alle marginaliserede mennesker.