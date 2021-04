I Letland tilbyder man AstraZeneca-vaccinen til folk, der gerne vil have den, efter at ældre har takket nej.

Flere hundrede personer har fredag stået i kø i Letland for at blive vaccineret med AstraZenecas vaccine mod coronavirus.

Vaccinen var egentlig i første omgang tiltænkt borgere over 65 år.

Men fordi mange ældre takker nej til vaccinen, er der blevet mange vacciner tilovers, som nu i stedet bliver tilbudt folk, der har lyst til at få den.

- Vi stod i kø i to en halv time fra klokken 6.30 i morges, fordi det her er den eneste vej ud af det for os, siger borgeren Vladlens Kovalevs ved et vaccinationscenter i hovedstaden Riga.

Danmark valgte onsdag som det første land i verden at tage AstraZeneca-vaccinen ud af vaccinationsprogrammet. Det vil sige, at man ikke længere gør brug af vaccinen, men beholder den på køl, i tilfælde af den alligevel tages i brug på et senere tidspunkt.

Siden har både Letland og Tjekkiet udtrykt interesse for de danske doser af AstraZeneca-vaccinen. Den danske beslutning kom efter flere tilfælde af alvorlige bivirkninger.

Blandt andet på grund af tøven med at modtage AstraZeneca-vaccinen har det lettiske vaccinationsprogram haltet efter resten af Europa.

Kun 7,8 procent af de voksne i den lettiske befolkning havde søndag fået en vaccinedosis. Det er det laveste blandt EU's medlemslande.

Til sammenligning er det 17,5 procent af den danske befolkning, der har fået som minimum et vaccinestik mod coronavirus.

I Letland har myndighederne fordelt omkring 8000 doser AstraZeneca-vacciner på syv vaccinationscentre. Planen er, at de skal bruges hen over weekenden.

- Vi havde et overskud af AstraZeneca-vacciner, og for at undgå at vaccinerne bare ligger på køl, har vi besluttet at tilbyde den her mulighed, siger Eva Juhnevica, chef for Letlands vaccinationsprogram.

Herhjemme har regeringen bedt Sundhedsstyrelsen om et oplæg til, hvordan AstraZenecas vaccine eventuelt vil kunne tilbydes de borgere, der gerne vil lade sig vaccinere med den.

