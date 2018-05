Efterforskning er sat i gang, efter at Letland har modtaget advarsler fra USA om russisk manipulation i EU.

Riga. Letland er ved at efterforske, om landets banker har været med til at kanalisere russiske penge til EU-lande, hvor de er blevet anvendt til at påvirke valg og politiske udviklinger.

Efterforskningen er sat i gang, efter at Letland har modtaget advarsler fra USA om russisk manipulation.

Beskyldningerne understreger den baltiske stats rolle som brohoved for russiske pengestrømme, der sendes til Vesten. De kommer i kølvandet på, at Letlands tredjestørste bank blev lukket i februar.

Banken blev af USA beskyldt for at hvidvaske penge.

Sagen i Letland har ingen forbindelse til en sag i nabolandet Estland, hvor milliarder af euro er blevet hvidvasket via Danske Banks filial i den baltiske stat.

Letlands udenrigsminister, Edgars Rinkevics, siger til Reuters, at statsborgere fra Rusland og tidligere sovjetrepublikker har sat penge ind i lettiske banker, og at en del af dem kan være blevet anvendt til politisk manipulation.

En del af de pågældende personer er omfattet af amerikanske sanktioner.

- Der er også en forbindelse til hybrid krigsførelse, hvor penge overført fra Letland eller indsat i landets finanssystem anvendes til at undergrave det politiske system i andre lande, siger Rinkevics.

- De lettiske myndigheder er ved at efterforske nogle af de spor, vi har med tilknytning til hybrid krigsførelse, siger han.

Letlands finansminister, Dana Reizniece-Ozola, bekræfter, at en sådan efterforskning er indledt på baggrund af "pålidelige oplysninger" fra "vore strategiske partnere", hvilket er en henvisning til USA.

- Det er et spørgsmål af stor betydning for hele Europa, hvis det viser sig at være sandt, at penge er blevet anvendt til at manipulere valgresultater i adskillige europæiske lande, pointerer Reizniece-Ozola.

Der er ikke oplyst detaljer om de mulige manipulationer, men højtstående embedsmænd i Letland har nævnt muligheden for russisk støtte til et kupforsøg i Montenegro i 2016.

Rusland er også blevet beskyldt for indblanding i valg - blandt andet i Tyskland, Frankrig og USA.

I 2015 havde lettiske banker indeståender på 12 milliarder euro (op mod 90 milliarder kroner) for udenlandske kunder. En stor del af disse penge kom fra Rusland.

/ritzau/Reuters