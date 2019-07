En heftig ordkrig er brudt ud mellem en gruppe lesbiske aktivister og baren i National Theatre i London, The Green Room.

Konflikten er brudt ud, efter aktivisterne fredag blev bortvist fra baren i forbindelse med Pride-festlighederne i den engelske hovedstad. Her havde personalet på baren tilkaldt politiet.

Det skriver The Guardian.

Efter bortvisningen tyede kvinderne og deres supportere til Twitter, hvor de hævdede, at personalet med hjælp fra politiet smed dem ud på grund af de aktivistiske t-shirts, de bar. Modsat hævdede andre gæster på baren, at kvindernes adfærd virkede forstyrrende.

Blandt gruppen af lesbiske kvinder var blandt andre den politiske aktivist Anne Ruzylo, der tidligere har været medlem af det britiske socialdemokratiske parti Labour.

På Twitter beretter hun, at hun ved flere andre lejligheder har været på baren uden problemer.

'Hvorfor var det anderledes i går (fredag, red.)? Er det, fordi ordet 'lesbisk' er uacceptabelt?' spørger hun og henviser til den t-shirt, hun havde på på dagen.

På t-shirten står der 'Lesbisk. En kvinde, der elsker andre kvinder', og Anne Ruzylo mener altså, at t-shirten var roden til bortvisningen.

I've been to Green Room with friends about 6 times. After the Million Women Rise, NHS or an austerity march.

My friends or I were never asked to leave.

Why then was yesterday different?

Is it because the word 'Lesbian' is unacceptable?#lesbiansintshirts pic.twitter.com/QsyE8CziBM — Anne Ruzylo XX (@sargesalute) 6. juli 2019

Barens ledelse afviser dog, at kvindernes seksualitet og beklædning skulle have haft indflydelse på bortvisningen.

De henviser i stedet til, at kvindernes opførsel var til gene for de øvrige gæster.

'Nationalteatret har ikke diskrimineret og vil heller ikke diskriminere individer på baggrund af deres seksualitet, og slet ikke, fordi de stolt skilter med den på en t-shirt,' skriver ledelsen i en udtalelse på Twitter og fortsætter:

'Med det sagt respekterer vi vores vores transkønnede personale, gæster og publikum, og hvis andre gæsters opførsel truer deres følelse af at være trygge, skrider vi til handling.'