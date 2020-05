Fra natten til tirsdag er det tilladt for homoseksuelle par at indgå ægteskab i Costa Rica.

De første vielser i Costa Rica mellem par af samme køn har fundet sted tirsdag. Det skriver BBC.

Dermed er Costa Rica det første centralamerikanske land, der tillader homoseksuelle par at gifte sig.

Det lesbiske par Alexandra Quiros og Dunia Araya blev de første til at sige "ja" til hinanden. Brylluppet blev vist på nationalt tv.

Præsident Carlos Alvarado siger, at lovændringen betyder, at Costa Rica nu anerkender de rettigheder, som lesbiske og homoseksuelle altid har fortjent.

- I dag fejrer vi frihed, lighed og vores demokrati. Må empati og kærlighed være det kompas, der leder os frem og giver os mulighed for at komme videre og opbygge et land, der har plads til alle, skriver præsidenten på Twitter ifølge CNN.

Det var en domstol, der i 2018 fandt, at den daværende lov var forfatningsstridig. Domstolen gav lovgivere 18 måneder til at vedtage ligestilling ved ægteskaber - ellers ville lovændringen automatisk træde i kraft, når fristen udløb.

Nogle religiøse grupper i Costa Rica var imod tilladelsen, og mere end 20 lovgivere forsøgte at udsætte ændringen i loven.

Ægteskab mellem personer af samme køn er allerede muligt i Argentina, Brasilien, Colombia, Ecuador, Uruguay og nogle dele af Mexico, men Costa Rica er det første land i Mellemamerika, der tillader det, skriver BBC.

/ritzau/