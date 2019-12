Brasiliens præsident kom i fredags på banen med lidt af en beskyldning.

Skuespilleren Leonardo DiCaprio har betalt op mod 500.000 dollars for at få sat ild til Amazonas regnskove. Det mener landets præsident, Jair Bolsonaro, i hvert fald.

»Ham Leonardo DiCaprio er en sej fyr, er han ikke? Han giver penge til, at Amazonas bliver brændt ned,« sagde præsidenten fredag i en tale.

Beviser var der imidlertid ikke nogen af, men lørdag aften valgte skuespilleren alligevel at komme med et slags modsvar via et billede delt på Instagram. På billedet, hvor der kun er tekst, står der:

»I denne kriseramte tid for Amazonas støtter jeg Brasiliens befolkning, som arbejder på at redde deres natur- og kulturarv (...) Fremtiden for disse uerstattelige økosystemer er på spil, og jeg er stolt af at stå sammen med grupperne, der beskytter dem. Selvom de er værd at støtte, har vi ikke finansieret de pågældende organisationer.«

Antallet af skovbrande i Amazonas steg i 2019 med 85 pct., og årsagen er ifølge forskere, at brandene bliver påsat for at rydde områder til landbrug og kvægdrift.

Jair Bolsonaro slækkede i sin præsidentperiode krav, der skulle værne mod rydning af Amazonas.

Den beslutning har Leonardo DiCaprio, der bijobber som miljøaktivist, været stærkt imod.