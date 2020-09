Ved et retsmøde for prøveløsladelse undskylder drabsmand sin gerning i 1980 over for Lennons enke, Yoko Ono.

John Lennons drabsmand, Mark David Chapman, har ved et retsmøde undskyldt sin "foragtelige" forbrydelse.

Det skriver det britiske medie Sky News.

Beatles-forsangerens banemand fik ved et retsmøde i New York, USA, 19. august nej til prøveløsladelse.

I den forbindelse undskyldte han over for Lennons enke, Yoko Ono, drabet på Lennon. Det viser en aktindsigt, som det britiske nyhedsbureau Press Association har fået.

I december 1980 dræbte den dengang 25-årige Chapman Beatles-stjernen med fire skud på Manhattan i New York for øjnene af Yoko Ono.

Ved retsmødet medgav 65-årige Chapman, at hans gerning dengang var "foragtelig".

- Jeg vil gerne gentage, at jeg er ked af min forbrydelse. Jeg har ingen undskyldninger. Det var for egen hæder, sagde Chapman ved retsmødet.

Ifølge Chapman selv burde han have fået dødsstraf for forbrydelsen.

Han understregede, at den eneste årsag til, at han dræbte Lennon, var Beatles-stjernens berømmelse. Drabet skulle give ham opmærksomhed, og det var derfor en "selvisk" handling.

- Det vil jeg gerne understrege. Det var en ekstremt selvisk handling. Jeg er ked af den smerte, jeg har forårsaget hende (Yoko Ono, red.). Jeg tænker på det hele tiden, sagde Chapman.

Selv om han angrer drabet, blev det ved retsmødet besluttet, at han ikke kan få prøveløsladelse.

Chapmans "selviske handlinger stjal kommende fans' chance for at opleve inspirerende ord, som denne kunster leverede for millioner af mennesker".

- Din voldelige gerning forårsagede sorg, ikke bare for familie og tidligere bandmedlemmer, men hele verden, hedder det i rettens afgørelse.

Chapman, som beskriver sig selv som dybt religiøs og praktiserende kristen, kan søge om prøveløsladelse igen om to år.

/ritzau/