Venezuelas oppositionsleder og USA's vicepræsident mødes mandag. Det er et stærkt signal, mener lektor.

Det internationale samfund bør overveje "alle muligheder", hvis det vil løse den dybe politiske krise i Venezuela.

Sådan har beskeden lydt fra oppositionsleder Juan Guaidó, inden han mandag mødes med USA's vicepræsident, Mike Pence.

Men USA bør træde varsomt i landets forsøg på at få afsat Maduro, advarer ekstern lektor med speciale i sydamerikansk politik Carlos Salas Lind, Copenhagen Business School (CBS).

En mulig militær intervention rettet mod siddende præsident Nicolás Maduro risikerer at splitte hele regionen, mener han.

- USA kan intervenere militært. Men det ville ikke være så klogt på nuværende tidspunkt. De kan sagtens intensivere de økonomiske sanktioner mod Venezuela, siger Carlos Salas Lind.

- De kan kvæle Venezuela økonomisk, hvis de vil, og jeg tror, at det er det, de sætter i gang nu.

Maduro er presset af en kombination af økonomiske problemer og folkelig modstand ført an af oppositionsleder Guaidó, der i slutningen af januar erklærede sig selv som retmæssig præsident i landet.

Siden har EU-lande - inklusive Danmark - erklæret deres støtte til oppositionslederen, som i deres øjne bør lede en overgangsregering. Imens har blandt andet Rusland og Kina erklæret deres støtte til Maduro.

Mødet mellem Pence og Guaidó finder sted i Colombias hovedstad, Bogotá, sideløbende med et møde i den såkaldte Lima Gruppe.

Og netop denne gruppe, som består hovedsageligt af sydamerikanske lande, giver Pence og præsident Trump mulighed for at lægge stort pres på Maduro, mener Carlos Salas Lind.

- USA har aldrig kunnet finde ud af, hvordan de skulle intervenere i regionen. De har ofte gjort det med magt eller på en skjult måde, siger han.

- Men det behøver de ikke nu. De skal bare snakke med regeringer i regionen og finde en fælles base. USA ser for første gang en fælles interesse med en række andre lande om at vælte Maduro, så der måske kan komme stabilitet.

Ifølge lektoren er det "helt enestående", at demokratisk valgte regeringer på den måde står sammen i Sydamerika og fordømmer Maduro.

Mødet med Guaidó mandag sender et stærkt politisk signal fra USA, mener Carlos Salas Lind.

- At mødes med ham (Guaidó, red.) er en magtdemonstration over for Maduro. Man siger: Fra nu af bliver du virkelig isoleret, siger Salas Lind.

Situationen langs grænsen mellem Colombia og Venezuela er højspændt.

Her har lastbiler med nødhjælp fra USA ventet på at køre ind i Venezuela, mens Maduro nægter at tage imod hjælpen.

I løbet af weekenden blev flere hundrede mennesker meldt såret, og derudover blev to personer meldt dræbt lørdag i sammenstødene. Deriblandt en 14-årig dreng.

