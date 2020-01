Konflikten med Iran er gået bedre, end USA kunne turde håbe på. Derfor bør USA ikke gengælde militært angreb.

Efter Irans angreb på to militærbaser med amerikanske og danske soldater har landet sagt, at det hverken søger en eskalering eller en krig.

Derfor gør amerikanerne også klogt i ikke at gengælde angrebet, lyder det fra Peter Viggo Jakobsen, der er lektor på Forsvarsakademiet.

- Hvis amerikanerne er intelligente, så lader de være med at svare igen ved at bruge mere militær magt, fordi det her er gået bedre, end de selv har turdet håbe på.

- Det synes jeg også, at man har kunnet se ud fra Trumps reaktion, siger Peter Viggo Jakobsen.

Han henviser til, at den amerikanske præsident, Donald Trump, på Twitter foreløbigt har reageret på angrebet ved at sige, at "alt er godt".

Indtil videre er der ingen meldinger om dræbte som følge af iranernes angreb på blandt andet militærbasen Ain Al-Asad, som både huser amerikanske og danske soldater.

I løbet af onsdagen ventes præsidenten at komme med en officiel udtalelse i kølvandet på angrebet.

- Jeg forventer, at USA senere i dag vil melde ud, at de ikke har tænkt sig at gøre yderligere.

- Så kan vi forhåbentlig komme væk fra den her konfrontation, og så må man håbe, at parterne nu finder ud af, at de må tale sammen i stedet for at skyde efter hinanden, siger Peter Viggo Jakobsen.

Angrebet på de to militærbaser i Irak sker, efter at USA i sidste uge dræbte den iranske general Qassem Soleimani.

Iran har før kaldt drabet for en "krigserklæring".

Efter angrebet på de to baser har Irans udenrigsminister Mohammad Javad Zarif skrevet på Twitter, at "Iran hverken søger en eskalering eller krig".

Ligesom Peter Viggo Jakobsen ser Helle Malmvig, seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, en mulighed for, at konflikten mellem USA og Iran kan nedtrappes, hvis amerikanerne ikke gengælder angrebet.

- Hvis de iranske missilangreb på de to baser i Irak udgør hele den iranske gengældelse for Soleimani, er det tydeligt, at det ikke er et eskalerende angreb, og der er mulighed for deeskalering, skriver hun på Twitter.

På Ain Al-Asad-basen er der omkring 130 danske soldater.

Det hænger sammen med, at Danmark siden 2014 har deltaget i den internationale koalition, der bekæmper den militante gruppe Islamisk Stat (IS) i Irak og Syrien.

Peter Viggo Jakobsen forventer ikke, at angrebet på Ain Al-Asad isoleret får nogen betydning i forhold til de danske soldater.

- Hvis det viser sig, at iranerne ikke gør mere, amerikanerne ikke svarer igen, og der ikke kommer yderligere eskalation, så kan jeg ikke se nogen grund til, at de danske soldater skulle forlade basen i Irak.

- Men det hele afhænger af den videre udvikling. Hvis iranerne får held med at presse de amerikanske soldater ud af Irak ved at få den irakiske regering til at smide amerikanerne ud, så kommer de danske soldater også hjem, siger han.

/ritzau/