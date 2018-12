Det er ikke en decideret overraskelse, at der skal afholdes afstemning om Theresa May, vurderer lektor.

Udviklingen i britisk politik i disse dage går så hurtigt, at det er umuligt at spå om, hvad resultatet af mistillidsafstemningen i Det Konservative Parti om premierminister Theresa May bliver.

Det vurderer Ole Helmersen, der er lektor med speciale i moderne britisk politik ved CBS.

- Havde man spurgt mig inden de seneste dages store diskussioner i parlamentet, tror jeg, hun havde ret gode chancer. Men i dag tør jeg ikke komme med et bud, siger han.

Mindst 48 konservative parlamentsmedlemmer har meldt sig og kræver en afstemning om mistillid til premierministeren.

Afstemningen finder sted onsdag, og resultatet bliver offentliggjort klokken 22 dansk tid.

- Der har været mange forlydender om, at der kunne være et kup på vej mod May, og der er nok ingen tvivl om, at hendes kritikere længe har forsøgt at samle de 48 underskrifter sammen.

Men blot fordi 48 har skrevet under, kan man ikke være sikker på, at det også er alle 48, der vil af med May. Hvis hun vinder afstemningen, siger reglerne også, at May er fredet de næste 12 måneder.

Ole Helmersen mener dog, at det nok alligevel er lige spekulativt nok, at der blandt de 48 underskrifter er folk, der vil beholde May og bruge afstemningen til at sikre hende ro det næste år.

Han afviser det dog ikke fuldstændigt.

- Men det er da muligt, at der bliver spekuleret i de baner, men det ville være at spille meget højt spil, siger han.

Det var mandag, at premierministeren udskød den planlagte afstemning om en udtrædelsesaftale med EU. Det skabte raseri fra flere kanter i det britiske parlament.

- Jeg plejer at være forsigtig med ordet kaos, da det er et lidt halvtomt ord, der kan bruges om meget. Men lige nu har jeg godt nok svært ved ikke at bruge det, lyder det fra Ole Helmersen.

/ritzau/