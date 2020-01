Donald Trumps tidligere sikkerhedsrådgiver John Bolton skriver i ny bog oplysninger, der kan belaste Trump.

Rigsretssagen mod Donald Trump kan blive mere problematisk for præsidenten, da flere senatorer i hans eget parti kan blive presset til at indkalde den tidligere sikkerhedsrådgiver John Bolton som vidne.

Det vurderer Niels Bjerre-Poulsen, der er lektor i amerikanske samfundsforhold og historie på Syddansk Universitet.

John Bolton skriver ifølge New York Times i sin kommende bog, at Donald Trump i august fortalte Bolton, at han ville fortsætte med at indefryse militærhjælp til Ukraine.

Hjælpen ville først blive frigivet, når Ukraine sagde ja til at hjælpe med en efterforskning af den tidligere amerikanske vicepræsident Joe Biden og hans søn, Hunter Biden.

Citaterne er bekræftet af John Boltons advokat.

Netop det spørgsmål er det ene af de to forhold, som Donald Trump er anklaget for i rigsretssagen.

Der er 47 demokrater i Senatet. For at kunne indkalde John Bolton som vidne, kræver det, at 51 ud af 100 medlemmerne i Senatet stemmer for.

Derfor skal fire republikanere stemme for at indkalde ham.

- De her oplysninger øger presset på den håndfuld republikanske senatorer, som demokraterne håber at vinde over for at kunne indkalde vidner i sagen, siger Niels Bjerre-Poulsen.

- Det bliver sværere for en del republikanske senatorer at blive ved med at finde på undskyldninger for ikke at indkalde vidner, siger han.

Niels Bjerre-Poulsen peger på, at 70 procent af befolkningen - ifølge meningsmålinger - vil have indkaldt vidner i sagen. Dermed er der et stort offentlig interesse i at få belyst sagen yderligere.

Samlet set kommer de nye oplysninger ifølge Niels Bjerre-Poulsen næppe til at rokke ved udfaldet af sagen.

For at afsætte Trump skal to tredjedele af Senatet - svarende til 67 medlemmer - erklære ham skyldig. Dermed skal 20 republikanere skifte side.

- For mange af de republikanske senatorer vil det koste deres politiske karrierer, hvis de stemmer mod Trump.

- Men hvis John Bolton skulle blive indkaldt og vidne, kan det måske få betydning for, hvordan sagen huskes. Det vil kunne påvirke udfaldet af præsidentvalget i november, siger Niels Bjerre-Poulsen.

/ritzau/