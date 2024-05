Hvis prognoser om valget i Sydafrika holder stik, kan ANC være nødsaget til at samarbejde med oppositionen.

To prognoser har peget på, at Nelson Mandelas gamle parti, ANC, i Sydafrika ikke har fået flertal ved onsdagens valg i landet.

Hvis prognoserne bliver en realitet, kan resultatet være et fremtidigt mere demokratisk parlament med åbne diskussioner.

Det fortæller Stig Jensen, der er lektor på Center for Afrikastudier ved Københavns Universitet.

- Parlamentet i Sydafrika har de sidste 30 år egentlig bare været en form for kulisse, siger han.

Ifølge prognoserne har partiet fået omkring 42 procent af stemmerne ved valget i landet onsdag, og dermed vil ANC for første gang siden apartheidstyrets afskaffelse miste sit flertal.

Hvis partiet ikke får flertal, kan det ifølge Stig Jensen betyde, at ANC i fremtiden skal skabe dialog med nogle af de andre oppositionspartier.

- Partiet Demokratisk Alliance ligger tættest på ANC politisk. Derfor vil det være den mest oplagte samarbejdspartner.

Partiet er oppositionens førende parti med 26,3 procent ifølge den nuværende prognose. Her tæller mange hvide vælgere.

- Det vil være det stærkeste fundament for en regering, hvis de to partier kunne finde sammen, siger Stig Jensen.

En bekymring kunne dog ifølge ham være, at Demokratisk Alliance ikke vil få den indflydelse, som de gerne vil have, fordi ANC ikke tidligere har vist interesse for oppositionen.

Derfor ser han også en reel chance for, at partiet vil være kritiske over for et samarbejde med ANC.

Uanset udfaldet er Stig Jensen ikke i tvivl om, at den nuværende præsident vil blive på sin post.

- Jeg er ret sikker på, at han nok skal få kørt et flertal hjem, så han kan fortsætte og få den sidste periode som præsident, siger han.

Ifølge ham vil de modstridende partier gøre det svært at vælge en ny præsident.

Det næststørste parti i oppositionen er det stærkt venstreorienterede Økonomiske Frihedskæmpere, som ifølge prognosen har fået 8,1 procent af stemmerne.

I en lang årrække har ANC været forbundet med korruption, og partiet klandres ifølge Reuters i mange kredse for at være Sydafrikas 30 procent arbejdsløshed, strømudfald og høje kriminalitet.

