Maduro håber på at kunne trætte oppositionen, men presset er for stort til, at han kan blive, vurderer lektor.

Økonomiske sanktioner, tegn på svigtende opbakning i militæret og ikke mindst utilfredshed hos store dele af befolkningen.

Alt sammen er det med til at presse siddende præsident i Venezuela Nicolás Maduro i en sådan grad, at han får svært ved at fortsætte meget længere.

Det vurderer ekstern lektor med speciale i sydamerikansk politik Carlos Salas Lind, Copenhagen Business School (CBS).

- Hvis man tænker logisk, må han træde tilbage før eller siden, siger han.

- Der kan gå nogle uger eller måneder, men det er umuligt for mig at forestille mig, at alt forbliver det samme.

Maduro vandt præsidentvalget sidste år, men der har fra flere sider været sat spørgsmålstegn ved, om alt gik retfærdigt til.

I slutningen af januar udråbte oppositionsleder og formand for Nationalforsamlingen Juan Guaidó sig selv som præsident, og lørdag var titusinder af venezuelanere på gaden for at erklære støtte til oppositionslederen.

Søndag aften udløber den frist, som flere større europæiske lande og Danmark har givet Maduro til at udskrive nyt præsidentvalg. Ellers vil de anerkende Guaidó som midlertidig præsident.

Maduros håb er, at "oppositionen bliver træt", og at "Vesten glemmer situationen", mener Carlos Salas Lind.

Men den taktik kommer ikke til at virke i længden, vurderer han.

- Det er umuligt for ham at overleve politisk og økonomisk, medmindre vi skal se en kæmpe humanitær krise i Venezuela, hvor befolkningen flygter. Det er også et scenarie, siger han.

- Men det er allerede meget, meget slemt, så man kan ikke forestille sig, at det bliver værre. Men det kan det.

Siden Maduro overtog magten i 2013, er regeringens popularitet dalet blandt andet efter lang tids økonomisk tilbagegang og inflation efter olieprisens nedtur på verdensplan.

Lørdag sagde en general i Venezuelas luftvåben, at han støtter Guaidó som midlertidig præsident.

Og netop militæret kan få en afgørende rolle, hvis det trækker støtten til Maduro, spår Carlos Salas Lind.

- Det er en ny situation i Venezuela. Der sker nogle ting, som vi ikke har set før, og Maduro kan ikke bare ignorere det, siger han.

Også Trump har spillet en afgørende rolle i forhold til at lægge pres på Maduro, forklarer lektoren.

Men det er hovedsageligt USA's økonomiske sanktioner, der virker, mener Carlos Salas Lind.

Trump bør derimod holde sig fra at gribe ind militært, hvis ikke han vil "splitte regionen", mener han.

