Der er registreret mere end 13 millioner coronasmittede på verdensplan, og udviklingen kan fortsat tage fart.

Der går kortere tid mellem, at der bliver rundet en million nye smittede på verdensplan, og det viser, at coronapandemien stadig kører for fuld kraft.

Det vurderer Christian Wejse, der er speciallæge i infektionssygdomme og lektor i global sundhed på Aarhus Universitet.

- Det fortæller os jo, at det er en global epidemi, der virkelig kører afsted med fuld kraft, og at det måske ikke har toppet endnu, siger han.

28. juni blev der rundet ti millioner bekræftede coronatilfælde på verdensplan. Efter seks dage var der registreret yderligere en million smittede.

Det tog fem dage at nå fra 11 til 12 millioner smittede og blot fire dage at nå fra 12 til 13 millioner bekræftede smittetilfælde.

Mandag aften blev der rundet 13 millioner smittetilfælde på globalt plan, og det er særligt i USA og Brasilien, at coronavirusset har godt fat.

Der er over 3,3 millioner coronasmittede i USA, mens Brasilien har konstateret over 1,8 millioner. Det viser tal fra Johns Hopkins University tirsdag morgen.

- Tallene afspejler mere forholdene i nogle enkelte lande og ikke at pandemien globalt set er ude af kontrol, siger Christian Wejse.

Der er generelt et faldende antal nye smittede i især Europa, Mellemøsten og Kina. Nord- og Sydamerika samt Sydøstasien har fortsat stigende tal.

Lektoren mener ikke, at der er grund til bekymring i den danske befolkning på baggrund af tallene.

- Men hvis jeg var borger i USA, ville jeg bestemt være bekymret, fordi der er det overhovedet ikke en pandemi under kontrol. Og det er bekymrende, at vi globalt set står med så høje tal, og at det måske ikke har toppet endnu.

- Alt andet lige øger det risikoen for, at vi kan få importeret nye smittede ude fra nogle af de lande, hvor pandemien virkelig kører afsted, siger han.

I Californien, der er den mest folkerige delstat i USA, har guvernør Gavin Newsom mandag sat genåbningen i bakgear på grund af genopblussen af smitte i samfundet.

Blandt andet skal elever i de to største skoledistrikter blive hjemme i august, ligesom at barer, biografer og zoologiske haver i vidt omfang skal holde lukket.

/ritzau/