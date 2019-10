Premierminister Trudeau blev hyldet ved valget i 2015, men fire år senere søger vælgerne væk i skuffelse.

Det er en svækket Justin Trudeau, som trods alt sandsynligvis kan fortsætte som Canadas premierminister efter mandagens valg.

Men stjerneglansen, som prægede politikeren, da han blev valgt første gang i 2015, er falmet.

Sådan siger Michael Böss, som er lektor emeritus ved Aarhus Universitet.

- Han var ung, fuld af idéer og appellerede til yngre vælgere og middelklassen. Og så var han søn af den meget berømte premierminister Pierre Trudeau.

- Nu har han været involveret i en række sager, hvor man mener, han har udvist dårlig dømmekraft. De har været med til at fjerne stjerneglansen fra hans image, lyder det.

En af de seneste sager handlede om, at Trudeau i forbindelse med kostumefester for årtier siden malede sit ansigt mørkt.

Han har flere gange siden undskyldt for at have malet sig sort i ansigtet - "blackface" - et ord, der bruges om en nedladende og karikeret form for sminke - og selv kaldt handlingerne "racistiske".

Han har også to gange fået en reprimande fra Canadas etiske ombudsmand, blandt andet for at blande sig i en retssag om korruption mod et selskab i hans hjemprovins, Quebec.

Overordnet mener Michael Böss dog, at Trudeau har udvist et "godt politisk håndværk".

- Han har siddet i en periode, hvor det er gået godt for den canadiske økonomi. Den har drivkraft, og landet har en historisk lav arbejdsløshed, så på den måde har han gjort det godt.

Men Trudeau har alligevel skuffet sine vælgere ved ikke at holde, hvad han lovede.

Det gælder en valgreform, som han hurtigt droppede, og lavere grønne ambitioner end lovet, siger Michael Böss.

- Det er jo også, fordi han er ansvarlig for en økonomi, som er meget afhængig af mineral- og olieudvinding og arbejdspladser i den del af økonomien, siger han.

Når regeringsforhandlingerne går i gang, tror Michael Böss mest på en mindretalsregering støttet af det socialdemokratiske NDP.

- NDP er mere grønt end De Liberale, så de vil tvinge Trudeau til at få mere konkrete tal på nedskæringer af CO2-udslip. De vil presse ham grønnere, lyder det.

/ritzau/