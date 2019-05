Theresa Mays arvtager som Storbritanniens næste premierminister kan tage flere måneder, vurderer lektor.

Problemerne med at indgå en brexitaftale lever videre, selv om Theresa May træder tilbage fra posten som premierminister i Storbritannien.

Det vurderer Ole Helmersen, der er lektor ved CBS med speciale i britisk politik.

- Den nye leder vil stå i samme situation med et voldsomt splittet parti, en mindretalsregering og et spinkelt flertal.

- Situationen er uændret, og den kommende leder kan næppe forvente at blive taget imod med åbne arme, siger Ole Helmersen.

Ifølge lektoren kan valget af en ny formand tage et par måneder. Når kandidaterne har meldt sig, skal parlamentsgruppen stemme om dem, indtil man er nede på to kandidater.

Dertil kommer en urafstemning blandt partiets menige medlemmer, der træffer afgørelsen.

Ole Helmersen peger på, at det er mest sandsynligt lige nu, at det bliver Boris Johnson, der tager over. Han er også bookmakernes favorit.

- Det er ikke sikkert, at parlamentsgruppen sender ham til urafstemning, selv om han er populær. Der vil komme det sædvanlige beskidte spil hos de konservative, hvor han kan blive underløbet, siger Ole Helmersen.

Uanset hvem, der skal overtage, står vedkommende over for en stor opgave, vurderer han. Ifølge Ole Helmersen er der to muligheder.

- Den ene mulighed er at rive aftale i stykker og forlade EU uden. Den anden er at sige, at vi prøver at forhandle en ny aftale. Det er svært at sige, om det kan lade sig gøre, men det kan næppe nås til den 31. oktober, siger han.

I de tre år, hvor May har siddet som premierminister, har hendes altovervejende fokus været på brexit. Det kommer også til at præge hendes eftermæle, vurderer Ole Helmersen.

- Hun efterlader et eftermæle som en leder med meget stærk opfyldt pligtfølelse til at levere en udgang fra EU.

- I bagklogskabens lys har det vist sig at være en umulig opgave, og det er hun tvunget til at tage konsekvensen af med sin tilbagetræden, siger han.

May forlader posten som konservativ leder fredag den 7. juni. Hun bliver dog på posten, indtil en ny leder og britisk premierminister er fundet.

/ritzau/