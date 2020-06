De hårde protester i USA kan forklares med flere ting, men ingen havde forudset voldsomheden, siger lektor.

Afbrændte biler, tusindvis af anholdelser og hårde sammenstød mellem politi og demonstranter.

Ingen havde forudset, at optøjerne i USA på en uge ville udvikle sig så voldsomt, vurderer Niels Bjerre-Poulsen.

Han er lektor i amerikanske samfundsforhold ved Center for Amerikanske Studier på Syddansk Universitet.

Han siger, at man skal tilbage til 1968 for at finde tilsvarende protester.

Det var året, hvor den sorte borgerrettighedsforkæmper Martin Luther King blev myrdet. Dengang var der ifølge Niels Bjerre-Poulsen optøjer i over 100 amerikanske byer.

Når optøjerne i USA denne gang er blevet lige så voldsomme, så skyldes det flere faktorer, vurderer Niels Bjerre-Poulsen.

Et element er, at selve oprøret får sit eget liv. Plyndringer og hærværk øger politiets hårdhændede metoder, så der skabes en voldsspiral, siger Niels Bjerre-Poulsen.

Et andet er coronapandemien, som har ramt særligt sorte amerikanere hårdt og kostet 40 millioner amerikanske job.

Det er uden sidestykke i amerikansk historie, siger han.

- Desuden er der et ønske om en regering og en leder, som træder i karakter og forsøger at skabe samling og ro. Men det har man ikke, lyder det.

/ritzau/