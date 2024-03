Længe har Vladimir Putin og resten af Kreml insisteret på, at man har gang i en 'særlig militæroperation'.

Men nu har man for første gang omtalt det, der sker i Ukraine, som en »krig« – og det kan der være flere grunde til.

Det vurderer Peter Viggo Jakobsen, der er lektor ved Institut for Strategi og Krigsstudier ved Forsvarsakademiet, i kølvandet på, at talsmanden for Kreml, Dmitrij Peskov, har udtalt, at Rusland er i krig.

»Rusland er i krig, eftersom den vestlige deltagelse har gjort den særlige militære operation til krig,« siger talsmanden fredag ifølge Tass.

Den russiske præsident, Vladimir Putin. Foto: Sputnik/Reuters/Ritzau Scanpix

Da B.T. fanger Peter Viggo Jakobsen over telefonen, konstaterer han først:

»Det har han (Peskov, red.) da været længe om at finde ud af …,« før han tilføjer:

»Det hænger jo nok sammen med, at omkostningerne er ved at være så store nu (for krigen i Ukraine, red.), og at det tager så lang tid, at man er nødt til at forklare den russiske befolkning det – og så kan man give Vesten skylden.«

Videre forklarer han, at Kreml helst skal kunne forklare folket, »hvorfor det er, man ikke har vundet endnu, hvorfor der dør så mange soldater, og hvorfor der skal mobiliseres endnu flere ressourcer for at kunne fortsætte med at føre krigen.«

Arkivfoto af talsmanden for Kreml, Dmitrij Peskov. Foto: Sputnik/Reuters/Ritzau Scanpix

»Og der handler det dels om, at man nu bruger over seks procent af sit bruttonationalprodukt på krigen, man bruger 35-40 procent af statsbudgettet på at føre krig, og man har omstillet produktionen til krigsproduktion,« siger Peter Viggo Jakobsen.

Det er samtidig noget, der går ud over andre ting i hjemlandet:

»Når man bruger så mange penge af sit statsbudget på våben, så kan man ikke bruge dem på velfærd og andre ting. Og det er man nået til at skulle forklare den russiske befolkning, og derfor skal man have noget at give skylden – og det er så Vestens skyld,« lyder det fra lektoren.

Kan det så få konsekvenser for, hvordan russerne fører krigen, at man nu åbnet betegner det som netop det?

»Jeg kan ikke se, at de har andre militære muligheder end dem, de allerede trækker på. Man kan selvfølgelig godt bruge den her retorik, den her ændring, til at sige, at man derfor er nødt til at indkalde flere soldater,« forklarer Peter Viggo Jakobsen.

»Men man skal stadigvæk også have ressourcer til at uddanne dem, man skal stadig have ressourcer til at give dem våben. Så jeg har svært ved at se, at det her får den store betydning for den måde, som russerne fører krig på.«

Han forklarer, at Vladimir Putin ved, at det er »upopulært« at masseindkalde folk til den russiske hær. Særligt i de store byer omkring Moskva og Sankt Petersborg.

»Det er derfor, han (Putin, red.) nok har været mere tøvende med det, end han burde have været, hvis han ville gøre sig håb om at nå sine krigsmål, hvilket jo som minimum er at erobre hele Donbas-området. Så derfor tror jeg ikke, at det får nogen betydning,« siger lektoren og tilføjer:

»Det er primært noget, man skal bruge indenrigspolitisk for at forklare den russiske befolkning, hvorfor det tager så lang tid, trækker i langdrag og er så omkostningsfuldt.«

Ukrainske brandfolk kæmper her mod flammerne ved et energianlæg, der natten til fredag blev ramt af russiske droner i Kharkiv. Foto: Sergey Bobok/AFP/Ritzau Scanpix

Der er tidligere blevet gættet på, om Putin kunne finde på at indkalde til en ny massemobilisering, når han – ikke overraskende – genvandt weekendens omstridte præsidentvalg.

»Vi må se, om de får ret,« siger Peter Viggo Jakobsen, som umiddelbart ikke selv tror, at det vil ske.

»For det ser ud som om russerne ved at justere på den måde, de gjorde det sidste år, var i stand til at hive dem ind, de skulle bruge. Derfor tror jeg, de vil fortsætte med det, fordi det er det, der forstyrrer den russiske dagligdag mindst. Og det, tror jeg, er ret væsentligt for Putin at sørge for, at han ikke generer flere russere end højst nødvendigt.«

På spørgsmålet, om det er et nederlag, at Rusland nu betegner det som en »krig« og ikke længere blot som »en særlig militær operation«, svarer lektoren:

»Det kan man jo godt sige. Men de (Kreml, red.) kan også sige, at hvis det ikke var fordi, at USA og Nato havde blandet sig i krigen på den måde, som de gør, så havde de vundet for længst. Så derfor er det jo rigtigt nok, at det, der gør det til en langvarig krig, er det, at Vesten går ind og støtter Ukraine.«

Dog er han ikke i tvivl om, at Putin og Kreml helst havde været fri for at skulle bruge det ord, som de ellers så omhyggeligt har undgået om situationen i Ukraine de seneste to år:

»Selvfølgelig ville de helst have været fri for det. Det er klart, at han (Putin, red.) helst havde været fri for at kalde det en krig. Men omvendt kan jeg ikke se, at det længere koster noget i relation til det internationale samfund, for de er jo nærmest til grin, fordi de ikke kalder det en krig,« siger Peter Viggo Jakobsen:

»Alle andre kan jo godt se, at det er en krig. Derfor koster det nok ikke noget i forhold til det internationale, at man nu betegner det som en krig.«

Den russiske udmelding er fredag kommet i kølvandet på, at de hen over natten har gennemført et af de største angreb under krigen mod Ukraines energianlæg.

Det er dog ikke til at sige, om der kan være en sammenhæng mellem lige dét angreb og udmeldingen, forklarer lektoren:

»Det er ikke nyt, at de angriber kritisk infrastruktur og laver den her type angreb. Det er bare et stykke tid siden, at de har gjort det sidst. Det kan jo også være, at Putin gerne vil sige: 'Tak for sidst', fordi de (ukrainerne, red.) forstyrrede hans valghandling ved at lave angreb ind i Rusland og droneangreb, samtidig med at valghandlingen pågik,« siger Peter Viggo Jakobsen og tilføjer:

»Og det har helt sikkert irriteret ham helt vildt. Så det (angrebet, red.) kan simpelthen også godt være et: 'Så kan I lære det'.«

De ukrainske myndigheder oplyste tidligere fredag, at mere end en million borgere er uden strøm som følge af nattens angreb.