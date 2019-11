Lige meget hvad Boris Johnson blev spurgt til under duel med Labours Corbyn var svaret brexit, påpeger lektor.

Premierminister Boris Johnson havde særligt taget ét budskab med, da han mødte sin rival under en tv-duel tirsdag aften. Brexit skal gennemføres.

Det vurderer Ole Helmersen, der er lektor ved CBS med speciale i britisk politik, som fulgte duellen mellem Johnson og Labour-leder Jeremy Corbyn.

- I løbet af denne her duel, der varede cirka en time, var det overordnede budskab fra Boris Johnson at få brexit gennemført. Det var nærmest lige meget, hvilket spørgsmål der blev stillet, siger lektoren.

Ole Helmersen påpeger, at svaret stort set var det samme, uanset om Boris Johnson blev spurgt til eksempelvis sundhedsvæsenet eller uddannelser.

Briterne skal til stemmeurnerne 12. december. Ifølge Ole Helmersen er valget anderledes, end britiske parlamentsvalg er flest.

- Sådan nogle plejer at handle om en lang række forskellige emner, og det gør det her selvfølgelig også, siger han.

- Men brexit er så dominerende, at parlamentsvalget nærmest går hen og reelt bliver en ny folkeafstemning om brexit, tilføjer lektoren.

Parlamentsvalget 12. december blev udskrevet for at få afsluttet års uenighed i om betingelserne for Storbritanniens skilsmisse fra EU.

Et snævert flertal af de britiske vælgere stemte i juni 2016 for at forlade EU, men det er ikke lykkedes parlamentet at enes om, hvordan det skal ske.

/ritzau/