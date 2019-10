Nyt ændringsforslag i Underhuset skal sikre, at man undgår hokuspokus i brexitaftale, forklarer lektor.

Det var ventet, at det britiske Underhus lørdag skulle stemme om premierminister Boris Johnsons brexitaftale, men i stedet overtog et nyt ændringsforslag dagsordenen.

Det såkaldte Letwin-forslag blev stemt igennem med 322 stemmer for og 306 imod, hvilket betyder, at premierministeren nu er tvunget til at have lovgivningsarbejdet bag et brexit klar, før det britiske parlament kan stemme om selve brexitaftalen.

Det tvinger reelt premierministeren til at bede EU om en yderligere udskydelse af brexit til 31. januar 2020.

Men Boris Johnson siger efter afstemningen, at han fastholder, at Storbritannien udtræder af EU den 31. oktober.

Ole Helmersen, der er lektor med speciale i britisk politik ved CBS, forklarer, at udviklingen nu skaber endnu mere kaos i brexit.

- Han vil fremlægge lovgivningen i næste uge, og på den måde er der jo en mulighed for, at aftalen kan komme igennem i næste uge, ved at man behandler lovgivningen bag aftalen, samtidig med, at man behandler selve aftalen, siger han.

Helmersen påpeger det modstridende i, at lørdagens ændringsforslag til dels er skabt for, at brexitaftalen ikke bliver hastet igennem uden alle nødvendige mellemregninger, samtidig med, at Johnson nu vil have lovgivningsarbejdet klar på en uge.

- Hele formålet med Letwin-forslaget er jo blandt andet at have en garanti for, at der ikke laves hokuspokus eller at tidsfaktoren gør, at man ender ved 31. oktober uden en aftale, siger Helmersen.

- Det hele er meget uklart. Men det lyder jo absurd, at man kan nå at lave den nødvendige lovgivning om et så stort og kompliceret spørgsmål som det her og så knalde det igennem på en uge.

- Men prøver de at gøre det, så er det jo det, de gør, siger Helmersen.

Han kalder det endnu et nederlag for Boris Johnson. Lørdagens afstemning tyder på, at han ikke kan komme videre med den aftale, han netop har forhandlet med EU's ledere. En aftale, som Johnson håbede, kom igennem i dag.

- Når han taber dagens afstemning, så sender det også et kraftigt signal til Boris Johnson om, at risikoen for, at parlamentet stemmer hans aftale ned, bestemt er bestående.

- Også selv om han nærmest sidder på sine grædende knæ i dag og beder parlamentet godkende aftalen, siger Helmersen.

/ritzau/