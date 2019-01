Theresa May er ifølge lektor "voldsomt vingeskudt", efter at hun tirsdag tabte afstemning om brexitaftale.

Nederlaget tirsdag aften til premierminister Theresa May i det britiske parlament var på mange måder historisk.

Det mener Ole Helmersen, der er lektor med speciale i moderne britisk politik ved CBS (Copenhagen Business School).

- Hvis man skal spille på den helt store violin, så vi i går kulminationen på 40 års uenighed og strid hos de konservative i forhold til Storbritanniens tilhørsforhold til EU, siger han.

Han tilføjer, at udviklingen "nærmest ligner en nedsmeltning" i Mays konservative parti.

Labour-leder Jeremy Corbyn har fremsat et mistillidsvotum mod regeringen. Den afstemning vil finde sted onsdag aften.

- Corbyn har gennem lang tid talt om, at den konservative regering burde træde til side. Nu udfordrede May ham, og han responderede ved at ønske en afstemning.

Alt tyder ifølge iagttagere på, at May vinder mistillidsafstemningen, og Ole Helmersen vurderer, at Jeremy Corbyns rolle vil få mere opmærksomhed fremadrettet.

- Labour og Corbyn har ligget i læ af nedsmeltningen i Mays konservative parti længe. Men jeg tror, at pilen begynder at pege mere og mere på Corbyn. Han har flere gange sagt, at han har en alternativ plan, men har aldrig rigtig villet sige, hvad det betyder.

Sandsynligheden for et nyt parlamentsvalg er ikke stor, mener Ole Helmersen. Men en ny folkeafstemning er måske ikke urealistisk.

- Jeg tror, at debatten så vil vise, at også Labour-medlemmer internt er uenige. Corbyn foretrækker ikke en ny afstemning, og jeg tror, at han vil blive udfordret af sine egne på det punkt.

432 stemte imod, mens blot 202 stemte for Mays aftale for et exit af EU. Det er ifølge The Times det største nederlag, en britisk regering har lidt i en afstemning siden 1924.

118 ud af 317 fra Mays eget konservative parti vendte tomlen ned til udtrædelsesaftalen og understregede dermed den enorme splittelse, der er internt blandt Mays tropper.

- Man kan sige - hvis man skærer helt ind til benet - at hun har mistet kontrollen med sit eget parti, når 40 procent af hendes eget parti stemmer imod hendes aftale, siger Ole Helmersen.

