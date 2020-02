Efter vælgermøder i Nevada har Sanders - med støtte fra nye grupper - fået meget bedre odds, vurderer lektor.

Bernie Sanders' valgsejr i den amerikanske delstat Nevada blev større end forventet.

Og med stor opbakning fra især latinamerikanske vælgere er han nu blevet langt sværere at slå i kampen om at blive Demokraternes præsidentkandidat i USA.

Det vurderer lektor Niels Bjerre-Poulsen fra Center for Amerikanske Studier ved Syddansk Universitet.

- Det er en stor sejr, der blev større end forventet. Det var ikke så overraskende, at Sanders, der førte i meningsmålingerne, ville vinde. Men han fører nu markant og har fået mere end dobbelt så mange stemmer som Biden på andenpladsen, siger han.

Bernie Sanders står nemlig til at blive den helt store sejrherre ved vælgermøderne i Nevada.

Med 50 procent af stemmerne talt op har han ifølge The New York Times opbakning fra 46,6 procent af de demokratiske vælgere i delstaten.

Og det er især opbakning fra nye vælgergrupper, der har givet Sanders vind i sejlene. Vælgergrupper, som analytikere tidligere ikke havde troet, at senatoren fra delstaten Vermont ville kunne kapre.

- Hans odds er blevet betydeligt bedre, end de var i går. Ikke kun fordi han vandt, men på grund af den måde han vandt og de vælgergrupper, han får opbakning fra, siger Niels Bjerre-Poulsen.

Størstedelen af de latinamerikanske vælgere - 51 procent - pegede ifølge CNN på Sanders.

Han fik samtidig opbakning fra 27 procent af de sorte vælgere, hvilket ifølge Niels Bjerre-Poulsen er et fremskridt for senatoren.

Sanders' nærmeste konkurrent i Nevada blev Joe Biden, der fik omkring 20 procent af stemmerne. Han kan især takke de sorte vælgere, da 39 procent af dem valgte at pege på ham.

De sorte vælgere har en hel del at sige ved det næste primærvalg i rækken. Det foregår i delstaten South Carolina.

Nevada var tredje skridt på vejen, i kampen om hvem der i sidste ende skal være Demokraternes kandidat ved det amerikanske præsidentvalg den 3. november i år.

Tidligere denne måned har vælgere i delstaterne Iowa og New Hampshire peget på, hvem de mener, skal konkurrere mod landets nuværende præsident, republikaneren Donald Trump, til præsidentvalget.

Og det bliver ifølge Niels Bjerre-Poulsen mere og mere tydeligt, at de demokratiske vælgere faktisk mener, at Sanders er bedst klædt på til at slå manden i Det Hvide Hus.

- At han har dårlige muligheder for at slå Trump, bliver et svært argument at holde op mod Sanders nu, siger lektoren.

/ritzau/