Premierminister har suspenderet parlament i en måneds tid. Mistillidsvotum kan blive modsvaret, mener lektor.

Storbritanniens parlament har ikke mange muligheder tilbage for at komme i vejen for premierminister Boris Johnsons brexit-planer.

Men selv om dronning Elizabeth II har godkendt premierministerens anmodning om at suspendere parlamentet, er der stadig kort at spille.

Det vurderer Ole Helmersen, lektor med speciale i moderne britisk politik ved CBS.

- Den tid, hvor de når at være samlet, er meget begrænset og vil næppe gøre det muligt for dem at vedtage den lovgivning, der i givet fald skal til for at forhindre et no-deal brexit.

- Så deres måske eneste mulighed tilbage nu er, at oppositionen kan fremsætte et mistillidsvotum til Boris Johnson og hans regering. Og hvis det bliver vedtaget, så er der måske mulighed for, at der kan dannes en ny regering med et andet flertal, siger Ole Helmersen.

Han understreger, at tiden er knap, og det derfor vil være en svær manøvre at lykkes med.

I en erklæring fra dronningens råd lyder det, at "parlamentet vil blive suspenderet fra ikke senere end 12. september og indtil den 14. oktober".

Ole Helmersen fortæller, at der ikke er noget kuriøst ved, at dronningen har godkendt anmodningen fra Boris Johnson.

- Det ville være helt ude i hampen og helt ude i tågerne at forestille sig, at hun greb ind reelt politisk i det moderne demokrati. Det er ikke sket i mindst 100 år.

- Så det ville være utænkeligt, at hun kunne gøre andet end at sige ja til det råd, hun har fået fra sin premierminister, siger Ole Helmersen.

Han vurderer, at et brexit uden aftale er rykket "pænt nærmere" på grund af den seneste udvikling.

Dronningen er statsoverhoved og politisk neutral. Hun følger de råd, som hendes regering giver hende. Hun mødtes onsdag med medlemmer af det kongelige råd The Privy Council på slottet Balmoral i Skotland.

Her gav dronningen det formelle samtykke til, at parlamentet suspenderes.

Det betyder, at modstanderne af brexit kun får knap en uge til at forsøge at få vedtaget en lov, som kan hindre Storbritanniens udtræden af EU den 31. oktober uden en aftale.

Parlamentarikerne må vente frem til den 14. oktober, hvor dronningen ifølge planen skal holde en trontale og fremlægge regeringens planer for den kommende periode.

