May rykker sig ikke fra sin brexitplan. På den måde vil hun tvinge modstandere til en aftale, mener lektor.

Mandag var det ventet, at Storbritanniens premierminister, Theresa May, ville fremlægge sin plan B for brexit, efter at hendes oprindelige plan led et markant nederlag i Underhuset 15. januar.

Der var dog ikke meget plan B over mandagens tale i parlamentet, vurderer lektor med speciale i moderne britisk politik ved CBS Ole Helmersen.

I stedet forsøger May nu at trække pinen ud hos sine modstandere frem mod 29. marts.

Tidsfaktoren er hendes "pressionsmiddel", vurderer han.

- Hun kalkulerer muligvis med, at jo tættere man kommer på 29. marts, jo større er chancen for, at en række af dem, der er imod aftalen, i sidste ende bøjer sig og accepterer aftalen.

- De vil være bange for at stå med ansvaret for at have tippet Storbritannien ud over skrænten, eller det man også kalder en no-deal-situation, siger han.

/ritzau/