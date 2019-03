En historisk kontrol over det britiske Underhus fik parlamentarikerne ikke meget ud af onsdag aften.

Hvad der kunne have været et frisk pust og en mulighed for at skabe et flertal over midten i det britiske underhus på brexit-spørgsmålet er løbet ud i sandet.

Samtlige otte forslag stillet af parlamentarikerne i det britiske underhus er blevet nedstemt onsdag aften.

Det efterlader Storbritanniens politiske system i en nærmest kaotisk tilstand, mener Ole Helmersen, lektor ved CBS med speciale i britisk politik.

- Det er svært at se, hvordan de skal komme ud af denne her klemme. Det ligner et totalt sammenbrud, siger han.

Forinden aftenens afstemning om de alternative forslag til en løsning på brexit, havde May lovet sin afgang.

- Det halmstrå, som Theresa May havde i form af at love sin afgang, såfremt hendes brexitaftale blev stemt igennem, ser også ud til at fortone sig ud i det uvisse. Det var helt klart hendes sidste trumfkort, siger Ole Helmersen.

/ritzau/