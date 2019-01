Tirsdag aften skal underhuset i det britiske parlament stemme om ændringerne i brexit.

Storbritanniens premierminister, Theresa May, risikerer i denne uge at miste et af sine våben i en lang og sej kamp frem mod et brexit.

Det vurderer Ole Helmersen, der er lektor med speciale i moderne britisk politik ved CBS.

Tirsdag aften skal medlemmerne af Underhuset stemme om flere ændringsforslag, der skal forme køreplanen for briternes vej ud af EU.

- May har hele tiden sagt, at hvis ikke parlamentet kan blive enige om en aftale, vil de ende i et "no-deal-brexit".

- Det vil det nærmest automatisk gøre, hvis man ikke er blevet enige om noget andet med EU-27 (de resterende EU-lande, red.) inden 29. marts, siger lektoren.

Men frem mod afstemningen tirsdag aften er der en stigende modstand mod et "no-deal brexit" eller et såkaldt hårdt brexit, hvor parterne ikke opnår enighed.

Tidligere på måneden stemte et stort flertal i selv samme hus imod en aftale, som May havde forhandlet med EU. Nu er målet at lande en plan B.

Som det er nu, skal briterne forlade EU ved midnat 29. marts. Det sker med eller uden en aftale.

Frem mod afstemningen har flere parlamentarikere skrevet under på, at de støtter et ændringsforslag, hvor et "no-deal brexit" udelukkes.

Et andet forslag kommer fra oppositionspartiet Labours Yvette Cooper. Hun vil have afsat tid til en debat om en ny lov, der kan udskyde brexit i ni måneder, hvis der ikke er en aftale.

Ifølge AFP bliver hun bakket op af flere tidligere konservative ministre. Hvis parlamentet stemmer for, skal det også igennem Overhuset.

Bliver forslaget vedtaget, vil det ifølge Ole Helmersen betyde, at Mays forhandlingsposition kan blive svækket, og at hun kan miste kontrol i forhandlingerne.

- Hvis hun ikke har truslen tilbage, der hedder, at forhandlingerne kan køre hen til den 29. marts, hvor man ellers falder ud over kanten, så er man nødt til at finde på noget andet, siger lektoren og tilføjer:

- Det vil tage tid, som man ikke har til rådighed, som det ser ud nu.

Ifølge lektoren kan det føre til, at May må anmode om at udskyde skilsmissen.

Der er også flere ændringsforslag, som kredser om grænsen mellem Irland og Nordirland.

Det er parlamentsformand John Bercow, der tirsdag beslutter, hvilke forslag der kommer på dagsordenen.

/ritzau/