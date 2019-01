Venezuelas præsident lever på lånt tid, vurderer CBS-lektor, der ser selvudnævnt præsident som samlende figur.

Nicolás Maduro kan snart være færdig som præsident i Venezuela.

Det vurderer lektor med speciale i sydamerikansk politik Carlos Salas Lind, Copenhagen Business School (CBS).

- Jeg tror, at hans dage som præsident er talte, siger Carlos Salas Lind.

Oppositionslederen Juan Guaidó udråbte onsdag sig selv som midlertidig præsident.

Han har fået støtte fra flere lande, blandt andre USA. Også Danmarks udenrigsminister, Anders Samuelsen (LA), har udtrykt støtte til Guaidó.

- Den her massive støtte fra udlandet giver befolkningen mod på at gøre endnu mere modstand mod Maduro, siger Carlos Salas Lind.

Og det sætter Maduro og regeringen under et "gigantisk pres", mener han.

- Hvis Maduro overlever den her situation, så vil det være imod al logik, og fordi der er nogle magtstrukturer, som vi ikke kender til, siger Carlos Salas Lind.

Maduro vandt præsidentvalget sidste år, men der har fra flere sider været stillet spørgsmålstegn ved, om alt gik retfærdigt til.

De seneste dage har der været omfattende demonstrationer både for og imod den siddende præsident.

Det har ført til sammenstød mellem demonstranter og politiet, og mindst 14 mennesker meldes dræbt.

I befolkningen er der ifølge CBS-lektoren en udbredt modstand mod regeringen og den siddende præsident.

- Leveforholdene er forfærdelige. Der er mangel på alt. Der er ingen mad, og pengene er ikke noget værd. Der er ikke sikkerhed på gaden.

- Der er et sort marked, hvor man betaler med dollars, som man skaffer ved kriminalitet og ved at prostituere sig, siger Carlos Salas Lind.

Calas Salas Lind vurderer, at Guaidó kan være den person, der kan samle oppositionen mod Maduro.

- Han er et ret ukendt ansigt, og det kan være hans styrke. For oppositionen har også været splittet. Guiadó er en ung mand, der er "politisk ren" og som måske kan være den samlende figur, siger Carlos Salas Lind.

Det afgørende bliver ifølge CBS-lektoren, hvordan militæret forholder sig.

Selv om militæret har afvist at støtte Guaidó, er det ikke usandsynligt, at militæret bag kulissen arbejder på at fjerne Maduro fra præsidentposten, vurderer Carlos Salas Lind.

/ritzau/