Om det nye formandskab i SPD vil føre partiet mere i retning af et koalitionsbrud, er for tidligt at sige.

Det er endnu uvist, hvad valget af de koalitionskritiske Norbert Walter-Borjans og Saskia Esken som formænd for SPD vil betyde for den nuværende koalitionsregering med CDU.

Men på næste weekends landsmøde i Berlin i Tyskland kan man måske blive klogere på, hvad det nye formandskab har af planer i forhold til koalitionssamarbejdet.

Det siger Karl Christian Lammers, der er lektor emeritus i tysk politik ved Københavns Universitet.

- Her formoder jeg, at spørgsmålet om SPD's arbejde og forhold til den store koalition vil blive et punkt på dagsordenen.

- Der vil man måske kunne blive lidt klogere på, om valget af de to vil føre SPD mere i retning af et brud i den store koalition, siger Karl Christian Lammers.

Med 53 procent af stemmerne er Norbert Walter-Borjans og Saskia Esken lørdag blevet valgt til formandsposten i SPD.

De kommer til at dele formandskabet, når de først er blevet endeligt bekræftet som formænd på næste weekends landsmøde.

Beslutningen om at gå med et delt formandskab kan ifølge Karl Christian Lammers hænge sammen med, at SPD's tidligere formænd ikke har været gode nok til at inddrage delstaterne i partiets politik.

- Det har været lidt et problem, at delstaterne ikke har følt sig hørt med hensyn til partiets politik. Og derfor har man valgt en dobbeltspids, siger Karl Christian Lammers.

Norbert Walter-Borjans og Saskia Esken har ikke direkte opfordret til, at SPD skal forlade koalitionen. Men de har krævet en genforhandling af regeringssamarbejdet.

- Vi har hele tiden sagt, at dette ikke kun handler om, hvorvidt vi vil udtræde omgående eller blive siddende tiden ud, sagde Norbert Walter-Borjans lørdag aften til tv-stationen Phoenix.

Han tilføjede, at han vil se på, hvilke politiske forslag der kan gennemføres sammen med forbundskansler Angela Merkels kristendemokratiske CDU, og hvilke der ikke kan.

Norbert Walter-Borjans og Saskia Esken erstatter den nuværende finansminister og vicekansler, Olaf Scholz, og hans makker, græsrodspolitikeren Klara Geywitz.

De fik 45 procents opbakning fra partifællerne.

Scholz og Geywitz var ellers på forhånd regnet for at være favoritter og havde støtte fra den etablerede del af SPD. Det skrev nyhedsbureauet Reuters, inden resultatet blev offentliggjort lørdag klokken 18.

Nederlaget til de to ses som endnu et tegn på den utilfredshed, der findes i SPD med koalitionen med CDU.

/ritzau/