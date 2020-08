Med Kamala Harris ved sin side vil Joe Biden have nemmere ved at mobilisere minoriteter og unge, mener lektor.

Valget af den californiske senator Kamala Harris som kandidat til vicepræsidentposten styrker Joe Bidens præsidentkandidatur.

Det vurderer Niels Bjerre-Poulsen, lektor i amerikanske studier ved Syddansk Universitet.

- Det har været vigtigt at vælge en kandidat, som er acceptabel for den progressive fløj. Hun står på mange punkter en smule til venstre for Biden, så hun er acceptabel for den del af partiet.

- Og det gælder ikke bare om at mobilisere minoritetsvælgere, men også unge vælgere, siger han og henviser til, at en især unge hører til på den mere venstreorienterede fløj.

Den 55-årige Harris bliver den første sorte kvinde som kandidat til vicepræsidentposten.

Det vil ifølge Niels Bjerre-Poulsen sende et vigtigt signal til Demokraternes kernevælgere, som er sorte kvinder.

Harris var selv en del af kampen om at blive Demokraternes præsidentkandidat, men hun trak sig i midten af marts og gav i stedet sin støtte til Biden.

