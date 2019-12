Den franske fagbevægelse ser udsigten til pensionsreform som chance for at træde i karakter, vurderer lektor.

Store dele af Frankrig er torsdag ramt af udbredte arbejdsnedlæggelser i den offentlige sektor, og tusindvis er gået på gaden i protest mod udsigten til en pensionsreform.

Reformen er dog ikke alene den udløsende faktor. Den vægtigste årsag er en generel mistillid til regeringen.

Det vurderer Jørn Boisen, lektor på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk på Københavns Universitet.

- Utilfredsheden skyldes i meget stor grad en mangel på tillid til, at regeringen kan gøre det rigtige. De fleste franskmænd bakker faktisk op om, at pensionssystemet skal reformeres, siger han og tilføjer:

- Man frygter bare, at den måde, som regeringen vil gøre det på, ikke er den rigtige måde.

Strejken har ramt mange offentlige sektorer - blandt andet transportsektoren, hvor både tog, metroer og fly holder stille torsdag. Samtidig er hver femte skole lukket.

De franske fagforeninger har advaret om, at strejken kan blive langvarig og måske fortsætte frem til jul.

Ifølge Jørn Boisen er der under strejken meget på spil for fagbevægelsen, der det seneste år er blevet overhalet på flere fronter af græsrodsbevægelsen De Gule Veste.

- Den franske fagbevægelse har været i en dødskamp og har haft meget lille opbakning og meget lidt magt. Den her type strejker er deres mulighed for at få relevans og betydning igen, siger han.

- Det er en interessant styrkeprøve i demonstrationerne. De Gule Veste har kørt uden om fagforeningerne. Det her er et forsøg på at tilbageerobre dagsordenen fra De Gule Veste.

/ritzau/