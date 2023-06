Selv om Wagner-chefen har indgået en studehandel med Rusland efter weekendens højdramatiske oprør, er intet sikkert for Prigozjin.

Det er analysen fra Peter Viggo Jakobsen, lektor ved Forsvarsakademiet, i et interview sent lørdag aften på TV 2 News.

Lørdag marcherede Wagner-gruppens soldater mod Moskva. Rusland gik i højeste alarmberedskab, men timer senere blev marchen bremset.

En aftale var indgået.

Jevgenij Prigozjin, chefen for den private Wagner-gruppe, flytter til Belarus og slipper ifølge Rusland for retsforfølgelse.

Men spørgsmålet er, om Prigozjin i fremtiden skal til at se sig om bag skulderen.

»Når man sætter sig op mod den russiske stat på den her måde, så har de (Rusland, red.) jo stolte traditioner med at aflive deres modstandere på spektakulær vis,« siger Peter Viggo Jakobsen til TV 2.

Han understreger dog, at Prigozjin lige i dag formentlig ikke står øverst på Putins dødsliste.

Aftalen mellem Prigozjin og Rusland faldt på plads med hjælp fra Belarus.

Forhandlingerne varede dagen igennem, er meddelelsen fra Belarus, indtil aftalen altså blev annonceret lørdag aften.

»Som resultat blev de enige om, at det var utilladeligt at udløse et blodbad på Ruslands territorium,« lød det i meddelelsen ifølge Ritzau.

På samme måde som Wagner-chefen slipper, vil menige soldater og andre medlemmer af Wagner-gruppen, der deltog i fremrykningen, heller ikke blive straffet.

Sent lørdag aften forlod Wagner-gruppens soldater det militære hovedkvarter i Rostov i det sydlige Rusland.

Også deres tilsyneladende nu forhenværende chef, Jevgenij Prigozjin, har forladt Rostov.

Men flere eksperter mener, at konflikten mellem Prigozjin og Putin næppe er lagt i graven.

Konflikten eskalerede, da Prigozjin fredag aften beskyldte Rusland for at have bombet Wagner-soldaters positioner i Ukraine.

